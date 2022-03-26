Як відправити посилку з України в інші країни своїм рідним: всі доступні способи
За останній місяць Україну змушені були покинути близько 3 млн осіб. Рятуючись від обстрілів і авіаударів російської армії люди їхали в сусідні країни тільки з найнеобхіднішим. У деяких з собою не виявилося навіть документів.
Як можна передати з України в інші країни посилку, розповіли на порталі Dev.
Найлегше відправити міжнародну посилку в країни, з якими у нас є домовленості. Це Польща, Словаччина, Латвія і Молдова. Однак є варіанти пересилань і в інші країни.
Варто враховувати, що авіасполучення зараз не здійснюється і всі вантажі доставляються тільки наземними способами, що може істотно збільшити термін очікування посилки.
Неможливо буде доставити посилку в ту країну, з якої немає наземного повідомлення. Також варто знати про те, що документи з посвідченням особи входять до переліку заборонених для відправлення.
Укрпошта
Сервіс відновив свою роботу з 1 березня, в тому числі й міжнародні відправки. Всі пакети відправляються на ММПО до Львова, а звідти - через Польщу і в інші країни світу.
По Україні експортні відділення працюють в таких областях:
- Львівський
- Хмельницький
- Волинський
- Чернівецький
- Тернопільський
- Івано-Франківська
- Ровенський
- Закарпатський
На прийом пошти працює більшість відділень в регіонах. Труднощі є тільки з відділеннями в зонах активних бойових дій.
На території Польщі працює Pochta Polska. Там український сервіс обмінюється імпортно-експортними вантажами з іншими поштами та передає доставку на Міжнародні Авіалінії.
Цей спосіб допомагає зберегти міжнародну доставку з України і його використовували у 2020 році під час карантину.
Імпортні вантажі також приймає Словаччина, Латвія і Молдова. Вони доставляють вантаж до українського кордону, а там їх приймає Укрпошта і доставляє по Україні. Також є можливість перекладів.
Вимоги
- Всі вантажі приймаються у відкритому вигляді
- Термін доставки буде довшим, ніж раніше
- Перед відправкою вантаж потрібно перевірити на перелік заборонених предметів. (повний список можна подивитися тут)
- В особистому кабінеті можна створити запит на відправку.
- Тарифи на пересилання вантажів переглянути можна тут. А також розрахувати вартість доставки за допомогою калькулятор.
Нова пошта
Нова пошта Глобал - це підрозділ НП, яка працює з міжнародними вантажами та відправками. Виняток - Молдова.
Оформити посилку за кордон можна в будь-якому працюючому відділенні. Тарифи такі ж, як і були до війни.
Вся необхідна інформація по роботі Нова пошта Глобал – ось тут.
Важливо! Під час відправки уточнюйте роботу і можливості кожного відділення додатково. Можуть бути складнощі з логістикою, і об'ємний вантаж доведеться відвезти в спеціальне відділення.
Вимоги до вантажу
- Всі вантажі повинні бути в розгорнутому вигляді
- Оператор повинен мати можливість зробити опис відповідно до законодавства і встановити вартість
- Також у Нової пошти є свій перелік предметів, який заборонений до транспортування.
- Є доставка документів, посилок і вантажів
Для відправлення потрібно:
- при здійсненні експорту необхідний докладний опис відправлення: вказати вид, назву, компанію виробника, країну виготовлення, матеріал, вартість;
- оформити заявку онлайн в особистому кабінеті, посилання тут. Отримати номер заявки, передати відправлення в найближчому відділенні Нової Пошти;
- або оформити відправка відразу у відділенні, назвати країну, місто, індекс і точну адресу, куди потрібно доставити відправлення, ПІБ, контактний телефон та адресу електронної пошти одержувача;
- оплатити послуги відправки згідно з діючими тариф. Для розрахунку вартості також можна буде скористатися калькулятор;
- трекінг-номер, який надається після оформлення відправлення, потрібно передати одержувачу та попередити його про можливу необхідність сплати митних платежів у країні призначення. За допомогою трекінг-номера можна відстежити шлях посилки на будь-якому етапі доставки.
Важливо! Почитайте митне законодавство тієї країни, куди відправляєте посилку. Мито в країні одержувача завжди оплачує одержувач. Для отримання потрібно: повноліття, вказану адресу в накладній.
Кур'єр зазвичай зв'язується з одержувачем за номером телефону, який вказаний в накладній. Але може привезти посилку і без попередження.
Meest
Відновлено доставку міжнародних поштових відправлень з України фізичною особою до країн ЄС. Вага посилки - до 30 кг. Відправити можна зі Львова в Польщу, Словаччину, Чехію, Німеччину, Румунію, Болгарію, Естонію, Латвію, Литву та Угорщину.
Процедура відправки:
- Принести відправлення у відділення Meest. Працівник відділення повинен перевірити відправлення.
- Заповніть супровідні документи з працівником відділення Meest.
- Оплатити доставку посилки.
- Вимоги до вантажу:
- Максимальні розміри до 120×60×60 див.
- Максимальна вага до 30 кг.
- Максимальна страхова вартість до 44 Євро.
- Заборонені до пересилання товари можна перевірити тут.
- Вимоги до упаковки тут.
Відправлення автоматично страхується на задекларовану вартість утримання зазначеного в CN23. Посилка страхується від усіх видів ризиків при транспортуванні (в залежності від виду транспорту можуть бути застраховані специфічні види ризиків), в тому числі пошкодження, втрати, знищення і т. д.
Пункти міжнародних відправлень Meest, де приймають посилки для відправки – ось тут.
Тарифи на послуги міжнародних посилок з України до країн ЄС – ось тут.
DHL
По Україні всі посилки припинені. Міжнародні здійснюються через відділення Укрпошти.
Необхідні документи:
- Проформа - інвойс. Заповнюється 2-ма мовами (англ., укр./ рус.) у 4-х примірниках. На кожному екземплярі ставиться підпис відправника.
- Копія паспорта відправника (1, 2 Сторінка і сторінка з відміткою про місце проживання/візою).
- Підтвердження вартості відправлення (видаткові накладні, чеки, ярлики тощо).
- Для носіїв інформації - (компакт-диски) - заява на митницю на носії інформації.
- Загальна / інвойсна вартість посилки вказується в Євро або в доларах США за курсом НБУ на день відправлення.
- Завантажити бланк проформи - інвойс і зразок заповнення.
- Оплатити послуги, отримати трек-номер, за яким можна відстежувати посилку на сайті dhl.com.ua.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як і де зараз працюють Нова Пошта та Укрпошта.
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