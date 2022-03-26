ru ua
Сб, 26 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як відправити посилку з України в інші країни своїм рідним: всі доступні способи

Новость на русском →
Субота 26 березня 2022 09:25
Як відправити посилку з України в інші країни своїм рідним: всі доступні способи Фото: Як відправити посилку з України в інші країни (unsplash com)
Автор: Анна Шиканова

За останній місяць Україну змушені були покинути близько 3 млн осіб. Рятуючись від обстрілів і авіаударів російської армії люди їхали в сусідні країни тільки з найнеобхіднішим. У деяких з собою не виявилося навіть документів.

Як можна передати з України в інші країни посилку, розповіли на порталі Dev.

Найлегше відправити міжнародну посилку в країни, з якими у нас є домовленості. Це Польща, Словаччина, Латвія і Молдова. Однак є варіанти пересилань і в інші країни.

Варто враховувати, що авіасполучення зараз не здійснюється і всі вантажі доставляються тільки наземними способами, що може істотно збільшити термін очікування посилки.

Неможливо буде доставити посилку в ту країну, з якої немає наземного повідомлення. Також варто знати про те, що документи з посвідченням особи входять до переліку заборонених для відправлення.

Укрпошта

Сервіс відновив свою роботу з 1 березня, в тому числі й міжнародні відправки. Всі пакети відправляються на ММПО до Львова, а звідти - через Польщу і в інші країни світу.

По Україні експортні відділення працюють в таких областях:

  • Львівський
  • Хмельницький
  • Волинський
  • Чернівецький
  • Тернопільський
  • Івано-Франківська
  • Ровенський
  • Закарпатський

На прийом пошти працює більшість відділень в регіонах. Труднощі є тільки з відділеннями в зонах активних бойових дій.

На території Польщі працює Pochta Polska. Там український сервіс обмінюється імпортно-експортними вантажами з іншими поштами та передає доставку на Міжнародні Авіалінії.

Цей спосіб допомагає зберегти міжнародну доставку з України і його використовували у 2020 році під час карантину.

Імпортні вантажі також приймає Словаччина, Латвія і Молдова. Вони доставляють вантаж до українського кордону, а там їх приймає Укрпошта і доставляє по Україні. Також є можливість перекладів.

Вимоги

  • Всі вантажі приймаються у відкритому вигляді
  • Термін доставки буде довшим, ніж раніше
  • Перед відправкою вантаж потрібно перевірити на перелік заборонених предметів. (повний список можна подивитися тут)
  • В особистому кабінеті можна створити запит на відправку.
  • Тарифи на пересилання вантажів переглянути можна тут. А також розрахувати вартість доставки за допомогою калькулятор.

Нова пошта

Нова пошта Глобал - це підрозділ НП, яка працює з міжнародними вантажами та відправками. Виняток - Молдова.

Оформити посилку за кордон можна в будь-якому працюючому відділенні. Тарифи такі ж, як і були до війни.

Вся необхідна інформація по роботі Нова пошта Глобал – ось тут.

Важливо! Під час відправки уточнюйте роботу і можливості кожного відділення додатково. Можуть бути складнощі з логістикою, і об'ємний вантаж доведеться відвезти в спеціальне відділення.

Вимоги до вантажу

  • Всі вантажі повинні бути в розгорнутому вигляді
  • Оператор повинен мати можливість зробити опис відповідно до законодавства і встановити вартість
  • Також у Нової пошти є свій перелік предметів, який заборонений до транспортування.
  • Є доставка документів, посилок і вантажів

Для відправлення потрібно:

  • при здійсненні експорту необхідний докладний опис відправлення: вказати вид, назву, компанію виробника, країну виготовлення, матеріал, вартість;
  • оформити заявку онлайн в особистому кабінеті, посилання тут. Отримати номер заявки, передати відправлення в найближчому відділенні Нової Пошти;
  • або оформити відправка відразу у відділенні, назвати країну, місто, індекс і точну адресу, куди потрібно доставити відправлення, ПІБ, контактний телефон та адресу електронної пошти одержувача;
  • оплатити послуги відправки згідно з діючими тариф. Для розрахунку вартості також можна буде скористатися калькулятор;
  • трекінг-номер, який надається після оформлення відправлення, потрібно передати одержувачу та попередити його про можливу необхідність сплати митних платежів у країні призначення. За допомогою трекінг-номера можна відстежити шлях посилки на будь-якому етапі доставки.

Важливо! Почитайте митне законодавство тієї країни, куди відправляєте посилку. Мито в країні одержувача завжди оплачує одержувач. Для отримання потрібно: повноліття, вказану адресу в накладній.

Кур'єр зазвичай зв'язується з одержувачем за номером телефону, який вказаний в накладній. Але може привезти посилку і без попередження.

Як відправити посилку з України в інші країни своїм рідним: всі доступні способиMeest

Відновлено доставку міжнародних поштових відправлень з України фізичною особою до країн ЄС. Вага посилки - до 30 кг. Відправити можна зі Львова в Польщу, Словаччину, Чехію, Німеччину, Румунію, Болгарію, Естонію, Латвію, Литву та Угорщину.

Процедура відправки:

  • Принести відправлення у відділення Meest. Працівник відділення повинен перевірити відправлення.
  • Заповніть супровідні документи з працівником відділення Meest.
  • Оплатити доставку посилки.
  • Вимоги до вантажу:
  • Максимальні розміри до 120×60×60 див.
  • Максимальна вага до 30 кг.
  • Максимальна страхова вартість до 44 Євро.
  • Заборонені до пересилання товари можна перевірити тут.
  • Вимоги до упаковки тут.

Відправлення автоматично страхується на задекларовану вартість утримання зазначеного в CN23. Посилка страхується від усіх видів ризиків при транспортуванні (в залежності від виду транспорту можуть бути застраховані специфічні види ризиків), в тому числі пошкодження, втрати, знищення і т. д.

Пункти міжнародних відправлень Meest, де приймають посилки для відправки – ось тут.

Тарифи на послуги міжнародних посилок з України до країн ЄС – ось тут.

Як відправити посилку з України в інші країни своїм рідним: всі доступні способиDHL

По Україні всі посилки припинені. Міжнародні здійснюються через відділення Укрпошти.

Необхідні документи:

  • Проформа - інвойс. Заповнюється 2-ма мовами (англ., укр./ рус.) у 4-х примірниках. На кожному екземплярі ставиться підпис відправника.
  • Копія паспорта відправника (1, 2 Сторінка і сторінка з відміткою про місце проживання/візою).
  • Підтвердження вартості відправлення (видаткові накладні, чеки, ярлики тощо).
  • Для носіїв інформації - (компакт-диски) - заява на митницю на носії інформації.
  • Загальна / інвойсна вартість посилки вказується в Євро або в доларах США за курсом НБУ на день відправлення.
  • Завантажити бланк проформи - інвойс і зразок заповнення.
  • Оплатити послуги, отримати трек-номер, за яким можна відстежувати посилку на сайті dhl.com.ua.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як і де зараз працюють Нова Пошта та Укрпошта.

Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрпошта Нова пошта почта посылка
LITE
"Дієта переможця" від Оксани Скиталінської: що їсти і пити, щоб бути в тонусі
"Дієта переможця" від Оксани Скиталінської: що їсти і пити, щоб бути в тонусі