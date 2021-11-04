"Відібрали не по-людськи": Ощадбанк забрав в українки майже всі заощадження

Клієнтка Ощадбанку поскаржилась на установу та заявила, що банк позбавив її накопичень, які вона зберігала про всяк випадок. Зокрема він зробив це за допомогою високих прихованих комісій, про які пенсіонерка не знала.

Про це на сайті "Мінфін" розповіла клієнтка з ніком "Lyudmillla59".

Жінка скаржиться що з 1477 грн у неї залишилося лише 106 грн.

Як це сталося

За її словами, гроші вона зберігала на пенсійній ощадкнижці. Після того, як у 2018 році вона перевела нарахування на спеціальну картку, на ній лишилось 1477 грн.

Однак у листопаді вона вирішила зняти ці гроші, і виявилося, що їх там практично немає, а залишилось лише 106 грн.

Жінка відразу звернулася до банку і там їй пояснили, що гроші списувалися через те, що вона не використовувала рахунок. Тому до 2021 року в неї щомісяця знімалися 60 грн, а після цього – цілих 100 грн.

"Мій моральний стан не передати, розплакалася там же, у банку, сказати нічого не могла, прийшла додому з тиском і 106 грн, ні чека, ні квитанції, жодної виписки. Ось так взяли й відібрали. Не по-людськи. Виходить, банк три роки користувався моїми грішми, і до того ж ще й забрав їх у мене", – розповіла жінка.

Клієнтка Ощадбанку поскаржилась на установу

Як відреагував банк

Ощадбанк на скаргу Lyudmillla59 відреагував та написав, що гроші були списані згідно з правилами установи, про які вона мала знати. Тому виходить, що установа фактично звинуватила у тому, що сталося, саму клієнтку.

"Комісію за обслуговування неактивного рахунку передбачено діючими тарифами банку, які визначають умови взаємодії між клієнтом та банком. Для того, аби уникнути списання даної комісії, достатньо один раз в рік провести будь-яку операцію переказу, зняття, оплати чи поповнення", - написали в банку.

Ощадбанк відреагував на скаргу клієнтки