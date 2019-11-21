Отношения к Украине не имеют: Зеленского разозлили флаги боевиков в Станице Луганской

Зеленский потребовал убрать флаги боевиков на мосту в Станице Луганской (фото: РБК-Украина)

Зеленский побывал в Станице Луганской и потребовал снять флаги "ЛНР"

Владимир Зеленский потребовал снять так называемые флаги боевиков, которые висят на одной стороне моста в Станице Луганской. Об этом президент Украины заявил во время своего визита на линию разграничения, сообщает "Радио Свобода".

Глава государства отметил, что когда он подошел к восстановленному мосту в Станице Луганской в Луганской области, то увидел лишние флаги.

"Они никакого отношения к Украине не имеют", - сказал президент. При этом он заявил, что следующей задачей будет снятие этих флагов.

Зеленский подчеркнул, что очень важно, чтобы все понимали, что мы украинцы и у нас есть только один флаг.

Стоит отметить, что церемония открытия моста состоялась вчера, 20 ноября. В мероприятии принимал участие не только Зеленский, но и послы Франции и Германии.

Зеленский на открытии восстановленного моста в Станице Луганской (видео: facebook.com/president.gov.ua)

По словам президента, мост полностью заработает в пятницу, 22 ноября. Зеленский также подчеркнул, что очень быстро была построена пешеходная часть конструкции, чтобы люди уже могли проходить по мосту. При этом временный обходной мост сноситься не будет.

Напомним, что Зеленский иронично рассказал о своей семье. Глава государства назвал семью своим самым удачным проектом. Президент считает, что человек действительно крепок только тогда, когда его кто-то поддерживает.