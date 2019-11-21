ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Отношения к Украине не имеют: Зеленского разозлили флаги боевиков в Станице Луганской

STYLERЖизнь    21.11.2019 - 07:56
Отношения к Украине не имеют: Зеленского разозлили флаги боевиков в Станице Луганской
Зеленский потребовал убрать флаги боевиков на мосту в Станице Луганской (фото: РБК-Украина)

Зеленский побывал в Станице Луганской и потребовал снять флаги "ЛНР"

Владимир Зеленский потребовал снять так называемые флаги боевиков, которые висят на одной стороне моста в Станице Луганской. Об этом президент Украины заявил во время своего визита на линию разграничения, сообщает "Радио Свобода".

Глава государства отметил, что когда он подошел к восстановленному мосту в Станице Луганской в Луганской области, то увидел лишние флаги.

"Они никакого отношения к Украине не имеют", - сказал президент. При этом он заявил, что следующей задачей будет снятие этих флагов.

Зеленский подчеркнул, что очень важно, чтобы все понимали, что мы украинцы и у нас есть только один флаг.

Стоит отметить, что церемония открытия моста состоялась вчера, 20 ноября. В мероприятии принимал участие не только Зеленский, но и послы Франции и Германии.

Зеленский на открытии восстановленного моста в Станице Луганской (видео: facebook.com/president.gov.ua)

По словам президента, мост полностью заработает в пятницу, 22 ноября. Зеленский также подчеркнул, что очень быстро была построена пешеходная часть конструкции, чтобы люди уже могли проходить по мосту. При этом временный обходной мост сноситься не будет.

Напомним, что Зеленский иронично рассказал о своей семье. Глава государства назвал семью своим самым удачным проектом. Президент считает, что человек действительно крепок только тогда, когда его кто-то поддерживает.

Должно быть быстрым: Зеленский ошарашил заявлением про обучение Только ради девочек туда ходил: о чем шутил Зеленский на встрече с молодежью
Новости Украины Станица ЛуганскаяВладимир Зеленский
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь