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Відношення до України не мають: Зеленського розлютили прапори бойовиків в Станиці Луганській

STYLERЖиття    21.11.2019 - 07:56
Відношення до України не мають: Зеленського розлютили прапори бойовиків в Станиці Луганській
Зеленський зажадав прибрати прапори бойовиків на мосту в Станиці Луганській (фото: РБК-Україна)

Зеленський побував у Станиці Луганській і зажадав зняти прапори "ЛНР"

Володимир Зеленський зажадав зняти так звані прапори бойовиків, які висять на одній стороні мосту у Станиці Луганській. Про це президент України заявив під час свого візиту на лінію розмежування, повідомляє "Радіо Свобода".

Глава держави зазначив, що коли він підійшов до відновленому мосту в Станиці Луганській в Луганській області, то побачив зайві прапори.

"Вони ніякого відношення до України не мають", - сказав президент. При цьому він заявив, що наступним завданням буде зняття цих прапорів.

Зеленський підкреслив, що дуже важливо, щоб всі розуміли, що ми українці і в нас є тільки один прапор.

Варто зазначити, що церемонія відкриття мосту відбулася вчора, 20 листопада. У заході брав участь не тільки Зеленський, але й посли Франції та Німеччини.

Зеленський на відкритті відновленого мосту в Станиці Луганській (відео: facebook.com/president.gov.ua)

За словами президента, міст повністю запрацює у п'ятницю, 22 листопада. Зеленський також підкреслив, що дуже швидко була побудована пішохідна частина конструкції, щоб люди вже могли проходити по мосту. При цьому тимчасовий обхідний міст зноситися не буде.

Нагадаємо, що Зеленський іронічно розповів про свою сім'ю. Глава держави назвав сім'ю своїм найвдалішим проектом. Президент вважає, що людина дійсно міцний лише тоді, коли його хтось підтримує.

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