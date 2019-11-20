В Станице Луганской открыли мост

Фото: восстановление моста в Станице Луганской (facebook.com/pressjfo.news)

Полностью мост заработает 22 ноября

В Станице Луганской открыли восстановленный пешеходный мост. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

Официальная церемония открытия произошла 20 ноября при участии президента Украины Владимира Зеленского и послов Франции и Германии. Как отметил Зеленский, полностью мост заработает 22 ноября.

"Два дня и полностью будет все открыто. Так мне сказал председатель областной государственной администрации. Все готово. Мы думали о людях и очень быстро построили пешеходную часть. Чтобы открыть весь мост, нужно разбирать эту (временную - ред.) пешеходную конструкцию. То есть два-три дня", - сказал Зеленский.

Временный обходной мост при этом разрушать не планируют.

Відвідання Президентом України Володимиром Зеленським Станиці Луганської. Відвідання Президентом України Володимиром Зеленським Станиці Луганської. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 20 листопада 2019 р.

Напомним, в начале ноября с украинской стороны завершились подготовительные работы по восстановлению разрушенного моста в Станице Луганской в Луганской области. Сообщалось, что обходной переход будет работать, пока будут ремонтировать разрушенную часть основного моста.

Также РБК-Украина сообщало, что на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская" откроют дополнительную полосу пропуска. Дополнительная полоса будет организована в связи с постоянным увеличением количества граждан.