Як відмити руки після молодих горіхів: знадобляться мінімум грошей та сил

Молоді горіхи дуже смачні та корисні, але чистити їх не так вже й просто. Крім цього, після чищення зелених горіхів руки стають майже такого ж зеленого кольору і відмити їх дуже складно.

Як легко відмити руки - читайте нижче .

Якщо горіховий сік зафарбував долоні, то можуть допомогти "народні" методи.

Лимонна кислота

Зокрема, ефективно відбілить руки лимонна кислота або лимонний сік. Потрібно налити у невелику мисочку гарячу воду, додати 1 ст.л. лимонного соку або 1 ч.л. лимонної кислоти у гранулах. Далі потрібно пропарити руки 10-15 хвилин тричі за день.

Господарське мило

Для такого способу потрібно натерти руки половинкою лимона і ретельно змити господарським милом. З першого разу процедура результат не дасть, тому бажано повторити 3-5 разів протягом дня.

Зазначимо, якщо вдома лимона нема, то його можна замінити зеленим виноградом.

Картопля

Очищену картоплю потрібно потерти і кашею намастити руки та залишити на пів години. Після цього змити теплою водою. Процедуру треба повторити кілька разів.

Зубна паста

Потрібно просто нанести на руки пасту і добре потерти. Процедуру варто повторити кілька разів.

Оцет

Промити оцетом руки від горіхів також доведеться також кілька разів. Після процедури необхідно нанести на руки зволожуючий крем.