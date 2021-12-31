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Чем можно заменить пергаментную бумагу для выпекания: простые лайфхаки

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Пятница 31 декабря 2021 07:33
Чем можно заменить пергаментную бумагу для выпекания: простые лайфхаки Чем заменить пергаментную бумагу во время выпекания (flіckr)
Автор: Татьяна Самарук

Обычно выпечка готовится с помощью пергаментной бумаги. Это для того, чтобы тесто не прилипало к противню. Однако, бывают случаи, когда под рукой не находится такого материала.

Что делать в таком случае, рассказала блогер "kyr.kyma" на своей странице в Instagram.

Так, заменить пергаментную бумагу можно обычной офисной бумагой. Такая вещь точно есть в каждом доме. В результате выпечка получится не менее вкусной.

Способ применения:

Для начала нужно взять обычный лист офисной бумаги. Смазать его маслом.

Выложить на него печенье и выпекать.

В результате ваша выпечка хорошо отстанет и не будет прилипать.

Чем можно заменить пергаментную бумагу для выпекания: простые лайфхакиЧем заменить пергаментную бумагу (freepik)

Кроме того, пергаментную бумагу можно заменить силиконовым ковриком. Его можно использовать несколько раз. Также на нем можно не только выпекать, но еще и раскатывать продукты.

К тому же пергаментную бумагу можно заменить:

  • Чертежной калькой. Перед выпеканием ее нужно промазывать с двух сторон растительным маслом;
  • Пищевым пергаментом (плотная бумага, из которой сделаны пакеты для выпекания в супермаркетах).

Если дома не оказалось вообще ничего из перечисленного, нужно обильно смазать противень маслом или кулинарным жиром и присыпать манкой или панировочными сухарями. Это поможет избежать подгорания, и выпечку несложно будет достать из формы.

Чем можно заменить пергаментную бумагу для выпекания: простые лайфхаки

Чем заменить пергаментную бумагу (freepik)

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