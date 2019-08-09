Лежали без сознания на обочине: скорая забрала пьяных детей под Житомиром

Пьяных детей нашли без сознания на обочине под Киевом (фото: РБК-Украина)

Ребята шли домой и потеряли сознание из-за отравления спиртным

Двое детей 2010 и 2011 годов рождения были доставлены в больницу ночью 7 августа в Пулинском районе Житомирской области. Ребятам диагностировали отравление алкоголем. На обочине в селе Старая Александровка их заметил водитель, который и вызвал скорую помощь. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в области.

Ребята рассказали, что накануне они были со старшими товарищами на стадионе. Девятикласник принес спиртное и предложил попробовать.

Дети согласились и выпили. А когда возвращались домой, им стало плохо и они потеряли сознание на обочине. В больницу их доставили около двух часов ночи.

Пьяных детей нашли без сознания на обочине под Киевом (фото: zt.npu.gov.ua)

8-ми и 9-тилетний парни - родные братья, проживающие с матерью в одном из сел района. Их семья стоит на учете в социальной службе как такая, что "находится в сложных жизненных обстоятельствах".

В больнице ребятам оказали первую необходимую помощь.

В настоящее время полицейские устанавливают всех участников события и инициатора распития спиртного.

"Полицейские Пулинского отделения ставят на рассмотрение соответствующих служб вопрос о нецелесообразности пребывания детей в семье", - прокомментировал событие заместитель начальника ГУНП в Житомирской области Артем Лисогор.

Также правоохранители сообщили, что родители всех участников инцидента будут привлечены к административной ответственности за невыполнение своих родительских обязанностей.

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