Отмена декоммунизации: Вятрович ответил на слухи

Закон о декоммунизации проверят на соответствие Конституции, что дало пищу для слухов в сети о его возможной отмене. Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в своем Facebook решил развеять мифы и высказал уверенность, что никаких оснований назвать закон "Об осуждении коммунистического и национал социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" неконституционным нет.

Политик и историк подчеркнул, что закон был принят с соблюдением всех необходимых процедур и его содержание никоим образом не отрицает Основной закон Украины.

Вятрович добавил, что "в ситуации неуверенности после смены власти попытки откатить назад конкретные решения в рамках декоммунизации будут", и призвал решительно их останавливать.

"Отменят декоммунизацию" - кто-то говорит это с возмущением и беспокойством, кто-то со злорадством. Но эмоции тех и других безосновательны. Декоммунизацию отменить невозможно. Потому что она состоялась", - говорится в его публикации.

Фото: Владимир Вятрович (РБК-Украина)

Директор УИНП отметил, что невозможно вернуть на пьедесталы более двух с половиной тысячи коммунистических идолов, вернуть их имена более 50 тысячам улиц, около тысячи населенных пунктов.

"Невозможно заново спрятать добытую из архивов КГБ правду о преступлениях коммунистов. Лишить статуса борцов за независимость тех, кто посвятил свою жизнь борьбе за свободу. Декоммунизацию невозможно отменить, потому что она началась до принятия законов в 2015 году - ее родил Майдан. Декоммунизацию невозможно отменить, потому что осуществлял ее не Институт национальной памяти, а украинский народ", - подчеркнул Вятрович.

Комментируя проверку закона КСУ по прошению 46 народных депутатов, Вятрович высказал мнение, что попытки back in the USSR украинские граждане должны останавливать.

Иллюстративное фото: Памятник Ленину в Запорожье, одетый в вышиванку (facebook com lifezpua)

"Потому что декоммунизация - это не только о нашем прошлом. Это о настоящем и будущем. Это не только гуманитарная политика, но и вопрос безопасности для Украины. Декоммунизация = деоккупация, поэтому она должна быть продолжена на территории, где пока господствует российские власти. Потому что за каждым памятником Ленина скрывается Путин", - резюмировал он.

Как сообщалось, ранее глава УИНП Владимир Вятрович выступил с инициативой перенести выходной 9 мая на 8 мая для того, чтобы подчеркнуть готовность Украины отмечать окончание Второй мировой войны вместе с Европой. Также он отметил, что активисты "Бессмертных полков" не редко устраивают всевозможные пророссийские провокации.

Также мы писали о том, что и.о. главы Минздрава Уляна Супрун развенчала мифы российской пропаганды относительно Второй мировой войны, раскритиковала "русский мир" и заявила, что Украина его не приемлет.

Напомним, 15 мая 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал пакет законов о декоммунизации. 21 мая эти законы вступили в силу.