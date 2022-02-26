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Как отличить украинскую технику от российских оккупантов: фото инструкция

Автор: Дмитрий Войналович

Время от времени в сети пользователи, обсуждая фото или видео военной техники, не могут понять - она украинская или оккупантская.

Простую инструкцию того, как отличить украинскую технику от российской, опубликовали в официальном телеграмм-канале Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Итак.

Российская техника имеет темно-зеленый и болотный окрас. Иногда присутствует трехцветный окрас.

Украинская техника имеет окрас в виде "пикселя" или темно-зеленый цвет, близкий к оливковому цвету.

Кроме того, техника оккупантов, которая пока что передвигается по нашей земле, имеет дополнительные признаки, указывающие на направление движения:

  • косая линия на кузове - на Херсон
  • метка Z на кузове - наступление на Харьков, также на этом направлении замечена Росгвардия (кадыровцы). Сейчас такая техника из-под Сум едет на Киев
  • треугольник - для подразделений на Славянск и Краматорск
  • круг - для мобильного резерва.

Что делать если увидели оккупационную технику

Сообщите об этом ВСУ по контактам на сайте Генерального Штаба.

Снимайте на видео передвижение этой техники и выкладывайте в соцсети под хештегом #війна_проти_україни.

Есть желание и возможность - уничтожайте вражескую технику всеми возможными средствами. В частности, можно сделать коктейль "Молотова" собственными силами.

И помните. Ни в коем случае не снимайте передвижение украинской военной техники. Это никак не поможет нашим защитникам, а вот враг может воспользоваться этим контентом для уничтожения вас, вашего дома, наших городов и Украины.

Добавим также, что наши военные общаются исключительно на украинском, чтобы выявлять и отличать врага.

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