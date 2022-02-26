Як відрізнити українську техніку від російських окупантів: фото інструкція

Час від часу у мережі користувачі, обговорюючи фото чи відео військової техніки, не можуть зрозуміти - вона українська чи окупантська.
Просту інструкцію того, як відрізнити українську техніку від російської, опублікували у офіційному телеграм-каналі Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
Отож.
Російська техніка має темно-зелений та болотний окрас. Іноді присутній трикольоровий окрас.
Українська техніка має окрас у вигляді "пікселю" або темно-зелений колір, близький до оливового кольору.
Крім того, техніка окупантів, яка поки що рухається нашою країною має додаткові ознаки, які вказують на напрям руху:
Повідомте про це ЗСУ за контактами на сайті Генерального Штабу.
Знімайте на відео пересування цієї техніки та викладайте у соцмережі під хештегом #війна_проти_україни.
Маєте бажання та можливість - знищуйте ворожу техніку усіма можливими засобами. Зокрема, можна зробити коктейль "Молотова" власними силами.
І пам'ятайте. В жодному разі не фільмуйте пересування української військової техніки. Це ніяк не допоможе нашим захисникам, а от ворог може скористатися цим контентом для знищення вас, вашого будинку, наших міст та України.
Додамо також, що наші військові спілкуються виключно українською, щоб виявляти та відрізняти ворога.