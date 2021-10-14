Как отличить обычную простуду от гриппа: врачи назвали важные симптомы
В мире существует более 200 различных вирусов, которые вызывают простуду. Взрослый человек может подхватить простуду два-три раза в год, дети – от четырех раз и более. В половине случаев заболевание вызывают риновирусы.
Как отличить вирусную инфекцию и простуду от гриппа, рассказали специалисты американской клиники Майо.
Симптомы гриппа и простуды
При заражении вирусом, который вызывает простуду, у больного через один-три дня появляются такие симптомы:
- Насморк
- Кашель
- Чихание
- Боль в горле
- Головная боль
- Заложенность носа
- Небольшой жар
- У детей – лихорадка
При гриппе симптомы появляются все одновременно, и болезнь развивается внезапно и быстро. Первыми признаками становятся:
- Озноб
- Боль и ломота в теле
- Тремор
- Головная боль
- Головокружение
- Высокая температура
В чем отличие
При обычной простуде человек может продолжать заниматься обычными повседневными делами. Грипп сопровождается сильной усталостью и слабостью, общим ухудшением самочувствия и не дает возможности выполнять даже легкие дела. Симптомы гриппа обычно намного тяжелее и дольше держатся.
Простуда возникает постепенно, а грипп может развиться в течение нескольких часов. При простуде может быть достаточно отдыха, сна и достаточного количества жидкости, чтобы быстро восстановиться.
Медики отмечают, что если к общим признакам простуды или гриппа добавляется постоянный кашель, потеря нюха и вкуса, проблемы с желудочно-кишечным трактом, то нужно обязательно сдать тест на коронавирус.
Напомним, ранее мы писали о том, как отличить простуду от коронавируса.
А также мы рассказывали о том, как не заболеть гриппом и ОРВИ.