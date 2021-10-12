Как отличить простуду от коронавируса: врач назвал симптомы

В Великобритании за последние несколько недель сотни тысяч людей подхватили болезнь, которую уже назвали "сильнейшей простудой". Как оказалось, это не коронавирус, но симптомы очень похожи.

По словам профессора Азима Маджида, наблюдается рост простудных заболеваний и других респираторных инфекций по всей Великобритании. По сравнению с предыдущей зимой, когда показатели были "очень низким" через социальное дистанцирование и другие меры инфекционного контроля для борьбы с COVID-19.

Какие симптомы

В частности, симптомы простуды обычно включают заложенность или насморк, боль в горле, головную боль, кашель и чихание, многие из которых также могут возникать у людей с коронавирусом.

В свою очередь профессор Тим Спектор отметил, что классическая тройка симптомов COVID-19 – кашель, лихорадка и аносмия (потеря обоняния) – встречаются все реже в наши дни.

Он предупредил, что также нужно обращать внимание на такие вещи, как боль в горле, насморк и чихание.

Важно, что всплеск вирусных инфекций произошел по мере того, как общество стало меньше внимания уделять ношению масок и социальной дистанции.

Как уберечься от коронавируса

Чтобы остановить распространение COVID-19, нужно соблюдать: