Як відрізнити звичайну застуду від грипу: лікарі назвали важливі симптоми
У світі існує понад 200 різних вірусів, які викликають застуду. Доросла людина може підхопити застуду два-три рази на рік, діти – від чотирьох разів і більше. У половині випадків захворювання викликають риновіруси.
Як відрізнити вірусну інфекцію та застуду від грипу, розповіли фахівці американської клініки Майо.
Симптоми грипу та застуди
При зараженні вірусом, який викликає застуду, у хворого через один-три дні з'являються такі симптоми:
- Нежить
- Кашель
- Чхання
- Біль в горлі
- Головний біль
- Закладеність носа
- Невеликий жар
- У дітей - лихоманка
При грипі симптоми з'являються все одночасно, і хвороба розвивається раптово і швидко. Першими ознаками стають:
- Озноб
- Біль і ломота в тілі
- Тремор
- Головний біль
- Запаморочення
- Висока температура
У чому відмінність
При звичайній застуді людина може продовжувати займатися звичайними повсякденними справами. Грип супроводжується сильною втомою і слабкістю, загальним погіршенням самопочуття і не дає можливості виконувати навіть легкі справи. Симптоми грипу зазвичай набагато важче і довше тримаються.
Застуда виникає поступово, а грип може розвинутися протягом декількох годин. При застуді може бути достатньо відпочинку, сну і достатньої кількості рідини, щоб швидко відновитися.
Медики відзначають, що якщо до загальних ознак застуди або грипу додається постійний кашель, втрата нюху і смаку, проблеми зі шлунково-кишковим трактом, то потрібно обов'язково здати тест на коронавірус.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як відрізнити застуду від коронавірусу.
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