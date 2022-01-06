Как отличить настоящий шоколад от подделки: самые быстрые и надежные способы

Качественный шоколад от поддельного отличить можно, используя ряд простых способов. Конечно же лучше всего это делать дома, когда плитка распечатана. Но еще в магазине по составу на упаковке можно заподозрить, что ваша шоколадка содержит лишние, часто вредные для вас, компоненты.

Об этом пишет Tut-news.

Читаем упаковку

В натуральном шоколаде должно содержаться минимум составляющих. Это какао-масло, сахар, тертые какао-бобы.

В молочный шоколад добавляется еще сухое молоко. Но никаких растительных жиров, пальмового масла и т. д. плитка шоколада содержать не должна

Срок хранения натурального шоколада - не больше года. Если на упаковке указан длительный срок - с шоколадкой точно не все в порядке.

Проверяем плитку шоколада: