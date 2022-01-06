Як відрізнити справжній шоколад від підробки: швидкі і надійні способи
Четвер 06 січня 2022 14:06
Якісний шоколад від підробленого відрізнити можна, використовуючи ряд простих способів. Звичайно ж найкраще це робити вдома, коли плитка відкрита. Але ще в магазині за складом на упаковці можна запідозрити, що ваша шоколадка містить зайві, часто шкідливі для вас, компоненти.
Читаємо упаковку
У натуральному шоколаді має міститися мінімум складових. Це какао-олія, цукор, терті какао-боби.
У молочний шоколад додається ще сухе молоко. Але ніяких рослинних жирів, пальмової олії і т. д. плитка шоколаду містити не повинна
Термін зберігання натурального шоколаду - не більше року. Якщо на упаковці вказано тривалий термін - з шоколадкою точно не все в порядку.
Перевіряємо плитку шоколаду:
Відкрийте упаковку і гарненько огляньте поверхню. "Правильний" шоколад глянцевий і відкидає відблиски.
Відламайте шматочок. Якщо звук гучний і дзвінкий - все в порядку, а гнучке і тихе розламування означає, що в шоколаді багато олій і консервантів.
Усередині шоколад повинен бути матовим і відрізнятися від зовнішньої глянцевої сторони.
Стисніть в долоні. Справжній шоколад повинен танути в руках, але не миттєво, а через деякий час. Якщо шоколад не тане зовсім, не залишає ніяких слідів, це теж поганий знак.
Зігніть плитку. Натуральний шоколад не гнеться, він відразу ламається з характерним клацанням. Згинання - ознака присутності в продукті рослинних жирів.
Занурте в молоко - натуральний шоколад потоне.
Заморозьте. На якісному шоколаді вже після трьох годин в морозилці з'являться білі плями. Підробка ж не змінить своїх властивостей.
Відкусіть. Натуральний шоколад не прилипає до зубів і тане в роті.