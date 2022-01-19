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Чим відрізняються білі яйця від коричневих. Розвінчуємо головний міф

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Середа 19 січня 2022 13:37
Чим відрізняються білі яйця від коричневих. Розвінчуємо головний міф Фото: у чому відмінність білих яєць від коричневих (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Яйця - це дуже цінний харчовий продукт, в якому містяться незамінні білки і жири. Але про них існує багато міфів, в тому числі про холестерин, що, мовляв, він дуже небезпечний. Це не правда.

У нашому матеріалі читайте, чи правда те, що коричневі яйця корисніше білих, і чим вони відрізняються.

Відтінок шкаралупи

Почнемо з того, що відтінок яєчної шкаралупи не має нічого спільного зі смаковими якостями продукту і його користю.

Ключова різниця полягає тільки в породі курей, які несуть яйця. Рябі і чорні птахи найчастіше несуть коричневі яйця, а світлі породи-білі.

Іноді коричневі яйця дорожче білих. Річ у тому, що коричневі птахи за розміром більше білих, відповідно, їм потрібно більше корму. Звідси і більш висока вартість таких яєць.

Користь яєць

Також відомо, що стан шкаралупи залежить від віку птиці. Молоді курочки несуть яйця з товстою оболонкою, а більш старі з тонкою.

Якість і користь яйця буде залежати від харчування птахів, але не від їх кольору і забарвлення.

Для довідки

У яйці міститься 13% білка і 12% жиру, кальцій, фосфор і цілий комплекс вітамінів. У 100 грамах жовтка міститься 7,7 міліграма кальциферолу (складова частина вітаміну D), і це більше, ніж в тунці. Вітамін D особливо важливий взимку, оскільки він виробляється, коли шкіра стикається з ультрафіолетом.

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