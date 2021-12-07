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Этот секретный ингредиент сделает ваш "Оливье" самым вкусным: попробуйте прямо сейчас!

Новина українською →
Вторник 07 декабря 2021 12:30
Этот секретный ингредиент сделает ваш "Оливье" самым вкусным: попробуйте прямо сейчас! Фото: Рецепт "Оливье" с секретным ингредиентом (flikr)
Автор: Светлана Мащенко

Салат "Оливье" каждая хозяйка готовит по-своему, но есть базовый набор ингредиентов, которые и дают своим сочетанием уникальный вкус новогоднего блюда. А пока мы ждем праздников, предлагаем поэкспериментировать, добавив в наш салат один секретный ингредиент.

Об этом пишет MY.

Состав "Оливье":

  • Куриное филе - 200 г или куриные бедра 2 шт.
  • Картофель - 4 шт. (средние)
  • Морковь - 2 шт.
  • Яйца отварные - 3 шт.
  • Плавленый сыр - 1 шт. (это и есть наш секретный ингредиент)
  • Лук - 1 шт.
  • Зеленый горошек - 100 г
  • Соленые огурцы - 3 шт.
  • Домашний майонез или сметана
  • Соль по вкусу
  • Лавровый лист

Пошаговое приготовление салата

Куриное филе или бедра отварите в воде с лавровым листом, остудите и порежьте на мелкие кусочки.

Картофель, морковь и яйца помойте, отварите, почистите и порежьте кубиками.

В миске смешайте картофель, яйца, морковь, мясо.

На мелкой терке натрите плавленый сыр и добавьте в салат.

С зеленого горошка слейте жидкость и отправьте его в салат.

Огурцы нарежьте мелкими кусочками, лук почистите, пошинкуйте, добавьте все в салатник и хорошо перемешайте.

По вкусу можно немного подсолить и заправить все сметаной или майонезом - в зависимости от ваших предпочтений.

Ранее мы писали, как приготовить домашний майонез по рецепту Евгения Клопотенко.

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