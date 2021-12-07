Этот секретный ингредиент сделает ваш "Оливье" самым вкусным: попробуйте прямо сейчас!

Салат "Оливье" каждая хозяйка готовит по-своему, но есть базовый набор ингредиентов, которые и дают своим сочетанием уникальный вкус новогоднего блюда. А пока мы ждем праздников, предлагаем поэкспериментировать, добавив в наш салат один секретный ингредиент.

Об этом пишет MY .

Состав "Оливье":

Куриное филе - 200 г или куриные бедра 2 шт.

Картофель - 4 шт. (средние)

Морковь - 2 шт.

Яйца отварные - 3 шт.

Плавленый сыр - 1 шт. (это и есть наш секретный ингредиент)

Лук - 1 шт.

Зеленый горошек - 100 г

Соленые огурцы - 3 шт.

Домашний майонез или сметана

Соль по вкусу

Лавровый лист

Пошаговое приготовление салата

Куриное филе или бедра отварите в воде с лавровым листом, остудите и порежьте на мелкие кусочки.

Картофель, морковь и яйца помойте, отварите, почистите и порежьте кубиками.

В миске смешайте картофель, яйца, морковь, мясо.

На мелкой терке натрите плавленый сыр и добавьте в салат.

С зеленого горошка слейте жидкость и отправьте его в салат.

Огурцы нарежьте мелкими кусочками, лук почистите, пошинкуйте, добавьте все в салатник и хорошо перемешайте.

По вкусу можно немного подсолить и заправить все сметаной или майонезом - в зависимости от ваших предпочтений.