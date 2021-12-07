Этот секретный ингредиент сделает ваш "Оливье" самым вкусным: попробуйте прямо сейчас!
Салат "Оливье" каждая хозяйка готовит по-своему, но есть базовый набор ингредиентов, которые и дают своим сочетанием уникальный вкус новогоднего блюда. А пока мы ждем праздников, предлагаем поэкспериментировать, добавив в наш салат один секретный ингредиент.
Об этом пишет MY.
Состав "Оливье":
- Куриное филе - 200 г или куриные бедра 2 шт.
- Картофель - 4 шт. (средние)
- Морковь - 2 шт.
- Яйца отварные - 3 шт.
- Плавленый сыр - 1 шт. (это и есть наш секретный ингредиент)
- Лук - 1 шт.
- Зеленый горошек - 100 г
- Соленые огурцы - 3 шт.
- Домашний майонез или сметана
- Соль по вкусу
- Лавровый лист
Пошаговое приготовление салата
Куриное филе или бедра отварите в воде с лавровым листом, остудите и порежьте на мелкие кусочки.
Картофель, морковь и яйца помойте, отварите, почистите и порежьте кубиками.
В миске смешайте картофель, яйца, морковь, мясо.
На мелкой терке натрите плавленый сыр и добавьте в салат.
С зеленого горошка слейте жидкость и отправьте его в салат.
Огурцы нарежьте мелкими кусочками, лук почистите, пошинкуйте, добавьте все в салатник и хорошо перемешайте.
По вкусу можно немного подсолить и заправить все сметаной или майонезом - в зависимости от ваших предпочтений.
Ранее мы писали, как приготовить домашний майонез по рецепту Евгения Клопотенко.