"Открывать осторожно": вот так выглядит купе нашумевшего поезда Киев-Вена

Укрзализныця запустила поезд Киев-Вена в рамках восстановления международного сообщения. Первые пассажиры отправились в Австрию через Венгрию с Центрального вокзала столицы 1 июня в 14:07.
Смотрите, как выглядит поезд Киев-Вена, в частности - фото из купе, в нашем материале ниже.
Как известно, поезд в 8:20 утра прибудет в Будапешт, а в 11:21 - в Вену.
"Уже завтра к обеду пассажиры смогут выпить знаменитого венского кофе", - говорится на Facebook- странице УЗ.
В обратном направлении поезд отправится из Вены 2 июня в 16:42. В Киев он прибудет в 17:22 следующего дня (говорят, что вагон на обратном пути будет почти полный). В дальнейшем планируется сделать эти рейсы ежедневными.
Фото: поезд Киев-Вена будет курсировать ежедневно (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Заметим, что в рейс вышел тот же старый вагон, который курсировал в Европу еще до карантина. А еще кое-кому из пользователей соцсетей "режет глаз" русская надпись "спальный вагон".
Зато в купе на трех человек есть умывальник, лампочки, которые показывают, занята ли гардеробная, удобные кровати, розетки и тому подобное.
Где купить билеты?
К сожалению, купить билеты онлайн на поезд Киев-Вена (в составе поездов 749/145/32519/629/140 - 147/628/32510/146/750) невозможно. Их продажа осуществляется исключительно в международных кассах вокзалов.
Стоимость билетов, к слову, составляет около 2000 грн - до Будапешта 67,3 евро, в Вену 82,1 евро. Отдельно за багаж доплачивать не придется. В этом есть преимущество путешествия поездом. Другая сторона медали - время в пути. Ведь самолетом до столицы Австрии можно долететь за два часа. Поезд же едет почти сутки.
Добавим, что Укрзализныця планирует уже в скором времени возобновить другие важные международные рейсы. Среди приоритетных направлений - Польша.
Ранее мы писали о права пассажиров Укрзализныци, которые отправляются в путешествие.
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