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Как открыть и закрыть ФОП в Monobank: простая пошаговая инструкция

Автор: Владимир Костырин

В Украине предприниматели могут открыть счет ФОП (ФЛП) в monobank онлайн быстро, просто и без проволочек. Достаточно скачать приложение на смартфон, и иметь данные физлица-предпринимателя под рукой.

Как правильно и оперативно открыть или закрыть ФОП в monobank, что нужно знать о тарифах и бухгалтерском обслуживании - читайте в нашем материале ниже.

Кто может открыть ФОП в monobank

  • Счет ФОП - это текущий счет, открываемый физическому лицу-предпринимателю для осуществления предпринимательской деятельности, который обсуживается с помощью мобильного приложения Монобанк.
  • Для этого нужно быть зарегистрированным как ФОП. И данные сведения о регистрации должны быть в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
  • Должен быть идентификационный номер.

Как открыть ФОП в monobank

  • Для открытия текущего счета физлица-предпринимателя в Монобанке вас сперва попросят оставить номер телефона, по которому вам придет ссылка на приложение, где можно открыть счет ФОП.
  • Чтобы открыть счет ФОП в приложении, проведите пальцем вниз по экрану ("свайпните") со значком с картами, и зайдите в меню открытия счетов.
  • В верхнем правом углу появится пункт "ФОП", и внизу - "Хочу счет ФОП" - и в новом окне нажмите на "Открыть счет ФОП", после чего во вкладке осуществляется регистрация.
  • Следует "дать добро" на предоставление данных банку, указать информацию о своей предпринимательской деятельности (вид бизнеса), сколько наемных работников, и какой доход в год.
  • После этого вас попросят подтвердить открытие счета. И все.

Теперь на ваш расчетный счет ФОП в банке можно осуществлять переводы средств, совершать оплату налогов, проводить другие безналичные операции.

Что предлагают ФОПам в Монобанке

  • Полностью дистанционное обслуживание - все в онлайне, и ходить в отделения не нужно.
  • Доступны три валютных счета в гривне, долларах и евро.
  • Управление всеми счетами (и для ФОП, и лицевой счет) в monobank в одном приложении.
  • Круглосуточные платежи с валютных счетов.
  • Курс обмена валют приближенный к межбанку
  • Дружелюбный финансовый мониторинг и валютный контроль
  • Переводы через SWIFT (зарубежные переводы).
  • Появилась возможность использовать 16-значный номер карты как реквизит для пополнения счета (уже не обязательно передавать IBAN).
  • Предлагается отдельный бухгалтерский веб-кабинет с возможностью добавить до двух дополнительных номеров телефона для работы со счетом ФОП. Бухгалтеру можно предоставить два уровня доступа к операциям: только просмотр и подготовка с вашим последующим согласованием, или же с осуществлением самих платежей в налоговую.

Какие тарифы предлагают ФОП в Монобанке

Тут все просто - в банке решили сделать упор на нулевые тарифы и комиссии. Таким образом не придется платить дополнительно за:

  • Открытие счета
  • Перевод на счета других банков
  • Ежемесячное обслуживание
  • Справки, выписки по счету
  • Закрытие счета
  • Вывод денег на собственную карту monobank
  • Переводы юридическим лицам
  • Продажа валюты
  • Переводы SWIFT.

Как закрыть ФОП в monobank

  • В приложении в меню в разделе счета ФОП нажмите на пункт "Закрыть ФОП".
  • Посетите отделение "Универсал банка", где следует подать заявление на закрытие ФОП Монобанка.
  • Заявление будет автоматически отправлено к регистратору, информация о закрытии - в налоговую службу.
  • Регистратор вносит информацию о закрытии ФОП в Единый государственный реестр и информирует налоговый орган, где было зарегистрировано физлицо-предпринимателя, что этот ФОП закрыт.

Ранее мы рассказывали о том, что клиентам Monobank готовят важные изменения, и теперь у них появится возможность продавать и покупать самую популярную криптовалюту.

Добавим также, что недавно мы писали, как открыть счет ФОП в различных банках, и какая инструкция.

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