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Як відкрити і закрити ФОП в Monobank: проста покрокова інструкція

Автор: Володимир Костирін

В Україні підприємці можуть відкрити рахунок ФОП в monobank онлайн швидко та доволі просто. Досить завантажити додаток на смартфон, і мати дані фізособи-підприємця під рукою.

Як правильно та оперативно відкрити або закрити ФОП в monobank, що потрібно знати про тарифи і бухгалтерське обслуговування - читайте в нашому матеріалі нижче.

Хто може відкрити ФОП в monobank

  • Рахунок ФОП - це поточний рахунок, що відкривається фізичній особі-підприємцю для здійснення підприємницької діяльності, який обслуговується за допомогою мобільного додатку Монобанк.
  • Для цього потрібно бути зареєстрованим як ФОП. І дані відомості про реєстрацію мають бути в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
  • Має бути ідентифікаційний номер.

Як відкрити ФОП в monobank

  • Для відкриття поточного рахунку фізособи-підприємця в Монобанку вас спершу попросять залишити номер телефону, за яким вам прийде посилання на додаток, де можна відкрити рахунок ФОП.
  • Щоб відкрити рахунок ФОП в додатку, проведіть пальцем вниз по екрану ("свайпніть") зі значком з картами, і зайдіть в меню відкриття рахунків.
  • У верхньому правому куті з'явиться пункт "ФОП", і внизу - "Хочу рахунок ФОП" - і в новому вікні натисніть на "Відкрити рахунок ФОП", після чого у вкладці здійснюється реєстрація.
  • Слід "дати добро" на надання даних банку, вказати інформацію про свою підприємницьку діяльність (вид бізнесу), скільки найманих працівників, і який дохід на рік.
  • Після цього вас попросять підтвердити відкриття рахунку. І все.

Тепер на ваш розрахунковий рахунок ФОП в банку можна здійснювати перекази коштів, здійснювати оплату податків, проводити інші безготівкові операції.

Що пропонують ФОПам в Монобанку

  • Повністю дистанційне обслуговування - все в онлайні, і ходити в відділення не потрібно.
  • Доступні три валютні рахунки в гривні, доларах і євро.
  • Управління всіма рахунками (і для ФОП, і особовий рахунок) в monobank в одному додатку.
  • Цілодобові платежі з валютних рахунків.
  • Курс обміну валют наближений до міжбанку
  • Дружній фінансовий моніторинг та валютний контроль
  • Перекази через SWIFT (закордонні переклади).
  • З'явилася можливість використовувати 16-значний номер картки як реквізит для поповнення рахунку (вже не обов'язково передавати IBAN).
  • Пропонується окремий бухгалтерський веб-кабінет з можливістю додати до двох додаткових номерів телефону для роботи з рахунком ФОП. Бухгалтеру можна надати два рівні доступу до операцій: тільки перегляд і підготовка з вашим подальшим узгодженням, або ж зі здійсненням самих платежів до податкової.

Які тарифи пропонують ФОП у Монобанку

Тут все просто - в банку вирішили зробити упор на нульові тарифи та комісії. Таким чином не доведеться платити додатково за:

  • Відкриття рахунку
  • Переказ на рахунки інших банків
  • Щомісячне обслуговування
  • Довідки, виписки по рахунку
  • Закриття рахунку
  • Виведення грошей на власну карту monobank
  • Перекази юридичним особам
  • Продаж валюти
  • Перекази SWIFT.

Як закрити ФОП в monobank

  • У додатку в меню в розділі рахунки ФОП натисніть на пункт "Закрити ФОП".
  • Відвідайте відділення "Універсал Банку", де слід подати заяву на закриття ФОП Монобанку.
  • Заява буде автоматично відправлено до реєстратора, інформація про закриття - в податкову службу.
  • Реєстратор вносить інформацію про закриття ФОП до Єдиного державного реєстру та інформує податковий орган, де було зареєстровано фізособу-підприємця, що цей ФОП закритий.

Раніше ми розповідали про те, що клієнтам Monobank готують важливі зміни, і тепер у них з'явиться можливість продавати і купувати найпопулярнішу криптовалюту.

Додамо також, що нещодавно ми писали, як відкрити рахунок ФОП в різних банках, і яка інструкція.

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