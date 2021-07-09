Як відкрити і закрити ФОП в Monobank: проста покрокова інструкція
В Україні підприємці можуть відкрити рахунок ФОП в monobank онлайн швидко та доволі просто. Досить завантажити додаток на смартфон, і мати дані фізособи-підприємця під рукою.
Як правильно та оперативно відкрити або закрити ФОП в monobank, що потрібно знати про тарифи і бухгалтерське обслуговування - читайте в нашому матеріалі нижче.
Хто може відкрити ФОП в monobank
- Рахунок ФОП - це поточний рахунок, що відкривається фізичній особі-підприємцю для здійснення підприємницької діяльності, який обслуговується за допомогою мобільного додатку Монобанк.
- Для цього потрібно бути зареєстрованим як ФОП. І дані відомості про реєстрацію мають бути в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
- Має бути ідентифікаційний номер.
Як відкрити ФОП в monobank
- Для відкриття поточного рахунку фізособи-підприємця в Монобанку вас спершу попросять залишити номер телефону, за яким вам прийде посилання на додаток, де можна відкрити рахунок ФОП.
- Щоб відкрити рахунок ФОП в додатку, проведіть пальцем вниз по екрану ("свайпніть") зі значком з картами, і зайдіть в меню відкриття рахунків.
- У верхньому правому куті з'явиться пункт "ФОП", і внизу - "Хочу рахунок ФОП" - і в новому вікні натисніть на "Відкрити рахунок ФОП", після чого у вкладці здійснюється реєстрація.
- Слід "дати добро" на надання даних банку, вказати інформацію про свою підприємницьку діяльність (вид бізнесу), скільки найманих працівників, і який дохід на рік.
- Після цього вас попросять підтвердити відкриття рахунку. І все.
Тепер на ваш розрахунковий рахунок ФОП в банку можна здійснювати перекази коштів, здійснювати оплату податків, проводити інші безготівкові операції.
Що пропонують ФОПам в Монобанку
- Повністю дистанційне обслуговування - все в онлайні, і ходити в відділення не потрібно.
- Доступні три валютні рахунки в гривні, доларах і євро.
- Управління всіма рахунками (і для ФОП, і особовий рахунок) в monobank в одному додатку.
- Цілодобові платежі з валютних рахунків.
- Курс обміну валют наближений до міжбанку
- Дружній фінансовий моніторинг та валютний контроль
- Перекази через SWIFT (закордонні переклади).
- З'явилася можливість використовувати 16-значний номер картки як реквізит для поповнення рахунку (вже не обов'язково передавати IBAN).
- Пропонується окремий бухгалтерський веб-кабінет з можливістю додати до двох додаткових номерів телефону для роботи з рахунком ФОП. Бухгалтеру можна надати два рівні доступу до операцій: тільки перегляд і підготовка з вашим подальшим узгодженням, або ж зі здійсненням самих платежів до податкової.
Які тарифи пропонують ФОП у Монобанку
Тут все просто - в банку вирішили зробити упор на нульові тарифи та комісії. Таким чином не доведеться платити додатково за:
- Відкриття рахунку
- Переказ на рахунки інших банків
- Щомісячне обслуговування
- Довідки, виписки по рахунку
- Закриття рахунку
- Виведення грошей на власну карту monobank
- Перекази юридичним особам
- Продаж валюти
- Перекази SWIFT.
Як закрити ФОП в monobank
- У додатку в меню в розділі рахунки ФОП натисніть на пункт "Закрити ФОП".
- Відвідайте відділення "Універсал Банку", де слід подати заяву на закриття ФОП Монобанку.
- Заява буде автоматично відправлено до реєстратора, інформація про закриття - в податкову службу.
- Реєстратор вносить інформацію про закриття ФОП до Єдиного державного реєстру та інформує податковий орган, де було зареєстровано фізособу-підприємця, що цей ФОП закритий.
Раніше ми розповідали про те, що клієнтам Monobank готують важливі зміни, і тепер у них з'явиться можливість продавати і купувати найпопулярнішу криптовалюту.
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