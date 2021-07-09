Як відкрити і закрити ФОП в Monobank: проста покрокова інструкція

В Україні підприємці можуть відкрити рахунок ФОП в monobank онлайн швидко та доволі просто. Досить завантажити додаток на смартфон, і мати дані фізособи-підприємця під рукою.

Як правильно та оперативно відкрити або закрити ФОП в monobank, що потрібно знати про тарифи і бухгалтерське обслуговування - читайте в нашому матеріалі нижче.

Хто може відкрити ФОП в monobank

Рахунок ФОП - це поточний рахунок, що відкривається фізичній особі-підприємцю для здійснення підприємницької діяльності, який обслуговується за допомогою мобільного додатку Монобанк.

Для цього потрібно бути зареєстрованим як ФОП. І дані відомості про реєстрацію мають бути в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Має бути ідентифікаційний номер.

Як відкрити ФОП в monobank

Для відкриття поточного рахунку фізособи-підприємця в Монобанку вас спершу попросять залишити номер телефону, за яким вам прийде посилання на додаток, де можна відкрити рахунок ФОП.

Щоб відкрити рахунок ФОП в додатку, проведіть пальцем вниз по екрану ("свайпніть") зі значком з картами, і зайдіть в меню відкриття рахунків.

У верхньому правому куті з'явиться пункт "ФОП", і внизу - "Хочу рахунок ФОП" - і в новому вікні натисніть на "Відкрити рахунок ФОП", після чого у вкладці здійснюється реєстрація.

Слід "дати добро" на надання даних банку, вказати інформацію про свою підприємницьку діяльність (вид бізнесу), скільки найманих працівників, і який дохід на рік.

Після цього вас попросять підтвердити відкриття рахунку. І все.

Тепер на ваш розрахунковий рахунок ФОП в банку можна здійснювати перекази коштів, здійснювати оплату податків, проводити інші безготівкові операції.

Що пропонують ФОПам в Монобанку

Повністю дистанційне обслуговування - все в онлайні, і ходити в відділення не потрібно.

Доступні три валютні рахунки в гривні, доларах і євро.

Управління всіма рахунками (і для ФОП, і особовий рахунок) в monobank в одному додатку.

Цілодобові платежі з валютних рахунків.

Курс обміну валют наближений до міжбанку

Дружній фінансовий моніторинг та валютний контроль

Перекази через SWIFT (закордонні переклади).

З'явилася можливість використовувати 16-значний номер картки як реквізит для поповнення рахунку (вже не обов'язково передавати IBAN).

Пропонується окремий бухгалтерський веб-кабінет з можливістю додати до двох додаткових номерів телефону для роботи з рахунком ФОП. Бухгалтеру можна надати два рівні доступу до операцій: тільки перегляд і підготовка з вашим подальшим узгодженням, або ж зі здійсненням самих платежів до податкової.

Які тарифи пропонують ФОП у Монобанку

Тут все просто - в банку вирішили зробити упор на нульові тарифи та комісії. Таким чином не доведеться платити додатково за:

Відкриття рахунку

Переказ на рахунки інших банків

Щомісячне обслуговування

Довідки, виписки по рахунку

Закриття рахунку

Виведення грошей на власну карту monobank

Перекази юридичним особам

Продаж валюти

Перекази SWIFT.

Як закрити ФОП в monobank