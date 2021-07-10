Как открыть и закрыть ФОП в "Дія": пошаговая инструкция

Украинские предприниматели могут зарегистрировать ФОП (ФЛП) онлайн через единый государственный веб-портал электронных услуг "Дія", и сделать это можно довольно быстро и просто. Для этого физлицам-предпринимателям необходимо скачать приложение, нужны данные о своей деятельности, и иметь электронную подпись.
Как правильно провести автоматическую регистрацию ФОП через "Дію" без участия государственного регистратора всего минут за 10 - читайте в материале ниже.
Подача заявления займет около 10 минут, а сама регистрация - до 1 минуті.
Стоимость регистрации - бесплатно.
Отметим также, что статус заявления можно проверить в кабинете гражданина.
Сообщение о регистрации вас ФОПом появится в кабинете и на электронной почте.
После того как запись о регистрации физлица-предпринимателя появится в Едином государственном реестре, в течение 2 рабочих дней вы можете получить выписку из реестра в кабинете гражданина или в ЕГР по коду доступа - он поступит на вашу єлектронную почту.
Выписку можно распечатать (она имеет юридическую силу), и пользоваться ею как любым другим документом.
Тут действует аналогичный принцип заказа услуги, как и при регистрации ФОПа. Вам нужно:
Уже после этого регистратор вносит информацию о закрытии ФОП в Единый государственный реестр и информирует налоговую службу, где было зарегистрировано физическое лицо-предприниматель, что этот ФОП закрыт.
Если вы работали с упрощенной системой налогообложения, вас исключат из реестра плательщиков единого налога и реестра плательщиков НДС. И с этого момента ваш ФОП считается закрытым.
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