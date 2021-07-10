Як відкрити і закрити ФОП в "Дія": покрокова інструкція

Українські підприємці можуть зареєструвати ФОП онлайн через эдиний державний веб-портал електронних послуг "Дія", і зробити це можна досить швидко і просто. Для цього фізособам-підприємцям необхідно завантажити додаток, потрібні дані про свою діяльність, і мати електронний підпис.
Як правильно провести автоматичну реєстрацію ФОП через "Дію" без участі державного реєстратора всього хвилин за 10 - читайте в матеріалі нижче.
Подача заяви займе близько 10 хвилин, а сама реєстрація - до 1 хвилини.
Вартість реєстрації - безплатно.
Зауважимо також, що статус заяви можна перевірити в кабінеті громадянина.
Повідомлення про реєстрацію вас ФОПом з'явиться в кабінеті та на електронній пошті.
Після того як запис про реєстрацію фізособи-підприємця з'явиться в Єдиному державному реєстрі, протягом 2 робочих днів ви можете отримати виписку з реєстру в кабінеті громадянина або в ЄДР за кодом доступу - він надійде на вашу електронну пошту.
Виписку можна роздрукувати (вона має юридичну силу), і користуватися нею як будь-яким іншим документом.
Тут діє аналогічний принцип замовлення послуги, як і при реєстрації ФОПа. Вам потрібно:
Вже після цього реєстратор вносить інформацію про закриття ФОП до Єдиного державного реєстру та інформує податкову службу, де була зареєстрована фізична особа-підприємець, що цей ФОП закритий.
Якщо ви працювали зі спрощеною системою оподаткування, вас виключать з реєстру платників єдиного податку та реєстру платників ПДВ. І з цього моменту ваш ФОП вважається закритим.
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