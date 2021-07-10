Як відкрити і закрити ФОП в "Дія": покрокова інструкція

Українські підприємці можуть зареєструвати ФОП онлайн через эдиний державний веб-портал електронних послуг "Дія", і зробити це можна досить швидко і просто. Для цього фізособам-підприємцям необхідно завантажити додаток, потрібні дані про свою діяльність, і мати електронний підпис.

Як правильно провести автоматичну реєстрацію ФОП через "Дію" без участі державного реєстратора всього хвилин за 10 - читайте в матеріалі нижче.

Що потрібно для реєстрації ФОП в порталі "Дія"

Зареєструйтеся або авторизуйтесь (якщо вже зареєстровані) в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису (кваліфікований Е-підпис).

Заповніть онлайн-форму на отримання послуги.

Заявка на реєстрацію ФОП після перевірки буде автоматично відправлена в Єдиний держреєстр для проведення державної реєстрації в автоматичному режимі без участі державного реєстратора.

Якщо ви обрали систему оподаткування (як загальну, так і спрощену), то відповідні відмітки проставляються в заяві про держреєстрацію.

Заява автоматично буде направлена до податкової за місцем вашої реєстрації або за місцем провадження господарської діяльності.

Подача заяви займе близько 10 хвилин, а сама реєстрація - до 1 хвилини.

Вартість реєстрації - безплатно.

Зауважимо також, що статус заяви можна перевірити в кабінеті громадянина.

Які подальші кроки

Повідомлення про реєстрацію вас ФОПом з'явиться в кабінеті та на електронній пошті.

Після того як запис про реєстрацію фізособи-підприємця з'явиться в Єдиному державному реєстрі, протягом 2 робочих днів ви можете отримати виписку з реєстру в кабінеті громадянина або в ЄДР за кодом доступу - він надійде на вашу електронну пошту.

Виписку можна роздрукувати (вона має юридичну силу), і користуватися нею як будь-яким іншим документом.

На що варто звернути увагу

Якщо у вас Спрощена система оподаткування : ви повинні вести облік доходів в будь-якій зручній для вас формі.

: ви повинні вести облік доходів в будь-якій зручній для вас формі. Реєструвати книгу обліку доходів у податковій не потрібно.

Якщо у вас Загальна система оподаткування : після реєстрації ФОП вам потрібно зареєструвати Книгу обліку доходів у податковій службі.

: після реєстрації ФОП вам потрібно зареєструвати Книгу обліку доходів у податковій службі. Ви можете вести облік на папері або в електронній формі.

Як закрити ФОП в "Дії" онлайн

Тут діє аналогічний принцип замовлення послуги, як і при реєстрації ФОПа. Вам потрібно:

У кабінеті громадянина на diia.gov.ua заповнити онлайн-форму на закриття ФОП. Вся важлива інформація вже зберігається в системі - тільки перевірте її коректність та підпишіть заяву за допомогою Е-підпису.

Ця заява буде автоматично відправлена до реєстратора, інформація про закриття буде також направлено в податкову службу.

Статус заяви можна перевірити в кабінеті громадянина.

Повідомлення про закриття ФОПа з'явиться в кабінеті та буде відправлено вам на електронку.

Вже після цього реєстратор вносить інформацію про закриття ФОП до Єдиного державного реєстру та інформує податкову службу, де була зареєстрована фізична особа-підприємець, що цей ФОП закритий.

Якщо ви працювали зі спрощеною системою оподаткування, вас виключать з реєстру платників єдиного податку та реєстру платників ПДВ. І з цього моменту ваш ФОП вважається закритим.