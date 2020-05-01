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Когда откроют метро в Киеве: у Зеленского дали окончательный ответ

STYLERЖизнь    01.05.2020 - 16:16
Когда откроют метро в Киеве: у Зеленского дали окончательный ответ
Метро Киева (фото: РБК-Украина)

Стало известно, когда откроется метро в Киеве, Харькове и Днепре

Метро в Киеве, Харькове и Днепре откроют самым последним из видов транспорта. Связано это с тем, что в подземке самый высокий пассажиропоток, который крайне сложно контролировать. Такое заявление сделал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Напомним, что метрополитен был закрыт в Украине с 17 марта, после чего возник коллапс с маршрутками. Позже ситуация разрешилась тем, что в наземный транспорт стали пускать по спецпропускам, а многие предприятия организовали своим работникам развозки.

"Метро будет открываться в последнюю очередь. Поймите, Украина не заканчивается в Киеве, а метро у нас в трех городах. Поэтому сначала будут открываться другие виды транспорта", - заявил Тимошенко, пишет Liga.net.

По словам чиновника, при ослаблении карантинных мер транспорт в Украине будут запускать постепенно. Пока же предприятиям нужно и дальше самоорганизовываться и делать доставку людей к рабочим местам, если нет возможности работать дистанционно.

Отметим, что в плане Кабмина по ослаблению карантина запуск метро планируется на третьем этапе, но только для спецперевозок. Дабы это произошло, нужно, чтобы количество выздоровевших от коронавируса в Украине было вдвое больше, чем заболевших (в течение 10 дней подряд).

А вот на четвертом этапе планируется полный запуск всего транспорта, в том числе и метрополитена. Для этого нужно, чтобы количество новых случаев коронавируса в течение 10 дней подряд не превышало 5 случаев по каждой области.

Интересно, что в Украине букмекеры принимают ставки на то, когда откроют метро на Троещину. При этом не исключается, что человек ступит на Марс быстрее, чем это произойдет. Открытие ветки в этот район Киева, согласно оценкам букмекерских контор, ожидается в 2023 году.

Ранее мы писали, когда в Украине откроются школы и детские садики после карантина.

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