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В Киеве готовят запуск метро на Виноградарь: фото и видео изнутри

STYLERЖизнь    30.04.2020 - 16:03
В Киеве готовят запуск метро на Виноградарь: фото и видео изнутри
В Киеве появятся еще две станции метро (коллаж: РБК-Украина)

Строительство метро на Виноградарь перешло в активную фазу

Метро Киева продлят еще на несколько станций в сторону жилого массива Виноградарь. Уже в декабре 2021 года планируют открытие "Мостицкой" и "Проспект Правды" на Сырецко-Печерской линии. В КМДА отчитались, что строительство перешло в активную фазу и показали на фото и видео, как сейчас выглядит будущая станция.

Сейчас метростроители бетонируют будущие стены перегона между станциями. Также строители работают над возведением вентиляционных шахт внутри тоннеля. Но самое главное, что строители уже начали последний этап подготовки туннеля-проходческого механизированного комплекса. В планах за полгода проложить тоннели от будущей станции "Мостицкая" до конечной на линии - "Сырец".

В Киеве готовят запуск метро на Виноградарь: фото и видео изнутриВ Киеве готовят запуск метро на Виноградарь: фото и видео изнутри

Строительство метро на Виноградарь (скрин видео: КМДА)

Работы по строительству новых станций и перегонов метро на Виноградарь, несмотря на карантин и эпидемию коронавируса, продолжаются на всех площадках.

Раньше строители также показали проходческий щит - так называется машина-гигант для прокладки тоннелей.

В Киеве готовят запуск метро на Виноградарь: фото и видео изнутри

Проходческий щит (фото: facebook.com/Kyivmetrobud)

Отметим, что не так давно строительство метро на Виноградарь оказалось под угрозой срыва, но в "Киевметрострое" заявили, что делают все возможное для того, чтобы завершить работы в срок.

Строительство метро на Виноградарь (видео: YouTube/КМДА)

Кроме того, в генеральном плане Киева говорится, что в ближайшие семь лет будет возведено 16,4 км линий метро и открыто 14 станций. Некоторые линии планируют продлить, а также достроить еще две ветки метро

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