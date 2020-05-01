В ОП рассказали, когда откроется метро в Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Метро откроется последним из всех видов транспорта по мере ослабления карантина

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что метрополитен в Украине (Киев, Харьков, Днепр) откроют последним из всех видов транспорта. Об этом он сказал в интервью изданию Liga.net.

По его словам, по мере ослабления карантинных ограничений будут открываться разные виды общественного транспорта, но метро - в последнюю очередь.

“Метро будет открываться в последнюю очередь. Поймите, Украина не заканчивается в Киеве, а метро у нас в трех городах... Как только будет послабление карантинных мер - будем поэтапно открывать и транспорт. Но предприятиям, если они хотят работать, надо самоорганизовываться и делать доставку людей. Так сейчас делают многие предприятия. В большинстве ездят на такси”, - заявил Тимошенко.

Он добавил, что в метро будет трудно контролировать соблюдение пассажирами безопасной дистанции.

Ранее городской глава Киева Виталий Кличко заявил, что решение о возобновлении работы метрополитенов в Киеве, Днепре и Харькове будет принимать Кабинет министров Украины.

Напомним, 25 апреля в СМИ появилась информация о якобы возобновлении работы метро в Киеве примерно 31 мая. Позже в столичном метрополитене сообщили, что не давали информации касательно даты возобновления работы подземки.

Также РБК-Украина писало, что правительство обнародовало план выхода из карантина. Ожидается, что ослаблять его начнут после 11 мая. На первом этапе Кабмин планирует разрешить жителям посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны.