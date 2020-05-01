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Коли відкриють метро в Києві: у Зеленського дали остаточну відповідь

STYLERЖиття    01.05.2020 - 16:16
Коли відкриють метро в Києві: у Зеленського дали остаточну відповідь
Метро Києва (фото: РБК-Україна)

Стало відомо, коли відкриється метро в Києві, Харкові та Дніпрі

Метро у Києві, Харкові та Дніпрі відкриють самим останнім з видів транспорту. Пов'язано це з тим, що в підземці найвищий пасажиропотік, який вкрай складно контролювати. Таку заяву зробив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Нагадаємо, що метрополітен був закритий в Україні з 17 березня, після чого виник колапс з маршрутками. Пізніше ситуація вирішилася тим, що в наземний транспорт стали пускати за спецперепустками, а багато підприємств організували своїм працівникам розвозки.

"Метро буде відкриватися в останню чергу. Зрозумійте, Україна не закінчується в Києві, а метро у нас в трьох містах. Тому спочатку будуть відкриватися інші види транспорту", - заявив Тимошенко, пише Liga.net.

За словами чиновника, при ослабленні карантинних заходів транспорт в Україні будуть запускати поступово. Поки ж підприємствам потрібно і далі самоорганізовуватися і робити доставку людей до робочих місць, якщо немає можливості працювати дистанційно.

Відзначимо, що в плані Кабміну з ослаблення карантину запуск метро планується на третьому етапі, але тільки для спецперевезень. Щоб це сталося, потрібно, аби кількість одужавших від коронавірусу в Україні була вдвічі більшою, ніж хворих (протягом 10 днів поспіль).

А ось на четвертому етапі планується повний запуск всього транспорту, в тому числі і метрополітену. Для цього потрібно, щоб кількість нових випадків коронавірусу протягом 10 днів поспіль не перевищувала 5 випадків по кожній області.

Цікаво, що в Україні букмекери приймають ставки на те, коли відкриють метро на Троєщину. При цьому не виключається, що людина ступить на Марс швидше, ніж це відбудеться. Відкриття гілки в цей район Києва, згідно з оцінками букмекерських контор, очікується у 2023 році.

Раніше ми писали, коли в Україні відкриються школи та дитячі садочки після карантину.

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