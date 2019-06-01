Откровенно и неожиданно: Лобода назвала имя настоящего отца Тильды

Лобода призналась, кто отец ее младшей дочери
Светлана Лобода очень открыто намекнула на имя настоящего отца Тильды. Как известно, украинская певица часто делает публикации с тонкими намеками на ее вторую половинку. И большинство этих намеков указывают на романтические отношения артистки с лидером немецкой рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном. В этот раз певица прямо намекнула, кто является отцом ребенка. Об этом она написала в своем профиле в Instagram.
"Неумолимо быстро проходит время... и наша Тиля уже бегает", - написала Лобода.
К публикации артистка прикрепила фотографию, сделанную во время беременности.
Лобода назвала имя настоящего отца Тильды (фото: instagram.com/lobodaofficial)
В комментариях фанаты продолжают желать артистке семейного счастья с лидером легендарной рок-группы:
И сам Тилль продолжает подогревать слухи вокруг его романа со Светланой Лободой. Недавно артист в песне Ausländer, премьера которой состоялась 28 мая, на русском языке сделал признание в любви.
Ранее Светлану Лободу застали за поцелуями с известным российским шоуменом, который к тому же женат.
К слову, недавно Лободу заметили с таинственным незнакомцем. Фото с мужчиной Светлана выложила на своей странице в Instagram.