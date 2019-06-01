Откровенно и неожиданно: Лобода назвала имя настоящего отца Тильды

Светлана Лобода очень открыто намекнула на имя настоящего отца Тильды. Как известно, украинская певица часто делает публикации с тонкими намеками на ее вторую половинку. И большинство этих намеков указывают на романтические отношения артистки с лидером немецкой рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном. В этот раз певица прямо намекнула, кто является отцом ребенка. Об этом она написала в своем профиле в Instagram.

"Неумолимо быстро проходит время... и наша Тиля уже бегает", - написала Лобода.

К публикации артистка прикрепила фотографию, сделанную во время беременности.

Лобода назвала имя настоящего отца Тильды (фото: instagram.com/lobodaofficial)

В комментариях фанаты продолжают желать артистке семейного счастья с лидером легендарной рок-группы:

Светлана, все хотят громкую и невероятную новость о том, что вы с Тиллем поженились. Думаю, это будет свадьба века.

Красивая.

Время летит быстро.

Счастья вам и вашей семье.

Я надеюсь голос будет как у мамы, а не как у папы.

Тильда Тилевна)))

Она поёт уже Раммштайн?

А фамилия у нее Линдеманн?

Надо теперь еще Тильдика родить! Света!

И сам Тилль продолжает подогревать слухи вокруг его романа со Светланой Лободой. Недавно артист в песне Ausländer, премьера которой состоялась 28 мая, на русском языке сделал признание в любви.

Ранее Светлану Лободу застали за поцелуями с известным российским шоуменом, который к тому же женат.

К слову, недавно Лободу заметили с таинственным незнакомцем. Фото с мужчиной Светлана выложила на своей странице в Instagram.