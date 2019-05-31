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Я люблю тебя: Тилль Линдеманн "проболтался" о ребенке Лободы (видео)

STYLERПерсоны    31.05.2019 - 18:49
Я люблю тебя: Тилль Линдеманн "проболтался" о ребенке Лободы (видео)
Линдеманн признался Лободе в любви (коллаж: РБК-Украина)

Светлана Лобода снова подогрела слухи о романе с Линдеманном

Лидер группы Тилль Линдеманн порадовал российских поклонников, спев на русском языке строчку - "Я люблю тебя". Как известно, уже давно мировой знаменитости приписывают роман с певицей Светланой Лободой. По мнению поклонников предполагаемой пары, именно певице посвящены эти строки.

Светлана Лобода опубликовала на своей Instagram-страничке отрывок из нового клипа "Auslander" группы Rammstein, в котором Тилль Линдеманн поет "Я тебя люблю" на разных языках. При этом предполагаемый любовник и отец ребенка Лободы показывает в экран пальцем, как бы адресуя эти слова именно Светлане.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Линдеманн признался Лободе в любви (видео: instagram.com/lobodaofficial)

Поклонники сочли это признанием в любви скандальной украинской певице, а также знаком того, что Тилль таки "проболтался" о дочери Лободы, которую, по предположению, она назвала в честь лидера Rammstein Тильдой.

Подписчики активно комментируют данную публикацию скандальной украинской певицы, давно выступающей и проживающей в России. Кое-кто даже слышит слово "Света" в пении Тилля Линдеманна.

  • Линдеманн проболтался о дочке Лободы?
  • Любовь двух талантливых людей - это всегда феерия! Особенно для поклонников.
  • Лобода - молодец, научила его петь на русском.

Я люблю тебя: Тилль Линдеманн &quot;проболтался&quot; о ребенке Лободы (видео)

Я люблю тебя: Тилль Линдеманн &quot;проболтался&quot; о ребенке Лободы (видео)

Я люблю тебя: Тилль Линдеманн &quot;проболтался&quot; о ребенке Лободы (видео)

Линдеманн признался Лободе в любви (скрин: instagram.com/lobodaofficial)

  • Свет, ну вы как удивите, хоть стой, хоть падай.
  • На русском? Намек мы поняли.
  • Светлана, думаю Вы вдохновили его на новые песни. Очень этому рада.

Ранее Светлану Лободу застали за поцелуями с известным российским шоуменом, который к тому же женат.

К слову, недавно Лободу заметили с таинственным незнакомцем. Фото с мужчиной Светлана выложила на своей странице в Instagram.

Напомним, что Лободу разнесли за безвкусицу. К тому же, костюм был великоват.

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