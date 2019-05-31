Изменяет Тиллю? Лобода страстно целовалась с известным шоуменом (видео)

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода заинтриговала поцелуем с женатым мужчиной

Светлана Лобода на камеру поцеловалась с женатым шоуменом Александром Реввой, который также известен под своим сценическим образом, как Артур Пирожков. Видео поцелуя популярная украинская певица опубликовала на своей странице в Instagram.

На видео видно, как Лобода целуется с Реввой у всех на глазах.

Светлана Лобода целовалась с Александром Реввой (видео: instagram.com/lobodaofficial)

Данное видео вызвало нешуточный ажиотаж вокруг поклонников Лободы, которые оставили множество комментариев.

А Линдеманн?

Короче говоря, любовь с первого взгляда;

Кое-кто ревновать будет;

Скриншот с Instagram

Они друзья и не более. Светланка очень и очень другая. Она и Тилль;

Увидеть бы ваш дуэт снова;

Самый жаркий дуэт;

Скриншот с Instagram

Светулечик, когда подписалась на тебя, поняла какая ты настоящая, искренняя, добрая, чудесная женщина. Народ любит тебя такой;

Мужиков куча. Со всеми успевает целоваться. Сердцеедка.

Напомним, что Светлана Лобода намекнула о своих чувствах к фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

Ранее сообщалось о том, что Лободу заметили с таинственным незнакомцем. Фото с мужчиной Светлана выложила на своей странице в Instagram.

Мы также писали о том, что Светлана Лобода поделилась с фанатами неприятной новостью касательно ухода из команды танцовщицы Юлии Аладко. Пользователей сети эта новость очень огорчила, и они стали высказывать свои предположения, с чем связан уход девушки.