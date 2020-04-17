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Когда откроется метро в Киеве: новая дата

STYLERЖизнь    17.04.2020 - 09:58
Когда откроется метро в Киеве: новая дата
Карантин в Украине (Коллаж РБК-Украина)

В Киевраде назвали новую дату окончания карантина и запуска работы метро

Карантин в Украине был введен месяц назад с целью недопущения распространения коронавируса. В крупных городах остановили работу метро, полностью остановлены пассажирские перевозки поездами, самолетами и автобусами. Не работают ТРЦ, салоны красоты, рестораны и большинство магазинов. Изначально карантин планировали закончить в начале апреля, но продолжили до 24 апреля. Также не исключается, что карантинные меры снова продолжат – до середины мая.

Как сообщил секретарь Киеврады и заместитель мэра Киева Владимир Прокопив, карантин могут снять после майских праздников.

"Сейчас вам никто не сможет дать ответ – когда закончится карантин. Мое личное мнение по этому поводу – раньше, чем на майские праздники, карантин отменен не будет. И это при условии, если количество инфицированных пойдет на спад. По поводу возобновления работы Киевского метрополитена, то могу сказать, что как только Кабинет министров Украины разрешит Киевраде самостоятельно принимать решение по данному вопросу, то мы сразу будем рассматривать разные варианты. Но пока этот вопрос исключительно в компетенции правительства, и что там думают по этому поводу, нам, увы, неизвестно", - рассказал чиновник в комментарии для "Сегодня".

Известно, что в кулуарах Киеврады называют дату окончания карантина – 15 мая. Однако официальной даты пока никто не называет. В первую очередь смягчение карантинных мероприятий зависит от того, как украинцы проведут Пасху и будут ли придерживаться всех правил и запретов по поводу посещения храмов и публичных мест.

Напомним, ранее мы писали о том, что карантин в Украине могут снова продолжить.

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