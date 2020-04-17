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Коли відкриється метро в Києві: нова дата

STYLERЖиття    17.04.2020 - 09:58
Коли відкриється метро в Києві: нова дата
Карантин в Україні (Колаж РБК-Україна)

У Київраді назвали нову дату закінчення карантину та запуску роботи метро

Карантин в Україні був введений місяць тому з метою недопущення поширення коронавірусу. У великих містах зупинили роботу метро, повністю зупинені пасажирські перевезення потягами, літаками та автобусами. Не працюють ТРЦ, салони краси, ресторани та більшість магазинів. Спочатку карантин планували закінчити на початку квітня, але продовжили до 24 квітня. Також не виключається, що карантинні заходи знову продовжать – до середини травня.

Як повідомив секретар Київради та заступник мера Києва Володимир Прокопів, карантин можуть зняти після травневих свят.

"Зараз вам ніхто не зможе дати відповідь – коли закінчиться карантин. Моя особиста думка з цього приводу – раніше, ніж на травневі свята, карантин скасований не буде. І це за умови, якщо кількість інфікованих піде на спад. З приводу відновлення роботи Київського метрополітену, то можу сказати, що як тільки Кабінет міністрів України дозволить Київраді самостійно приймати рішення з даного питання, то ми відразу будемо розглядати різні варіанти. Але поки це питання виключно в компетенції уряду, і що там думають з цього приводу, нам, на жаль, невідомо", - розповів чиновник у коментарі для "Сьогодні".

Відомо, що в кулуарах Київради називають дату закінчення карантину – 15 травня. Однак офіційної дати поки що ніхто не називає. В першу чергу пом'якшення карантинних заходів залежить від того, як українці проведуть Великдень і чи будуть дотримуватися всіх правил і заборон щодо відвідування храмів та публічних місць.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що карантин в Україні можуть знову продовжити.

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