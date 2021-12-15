Откликнулась на 200 вакансий и нигде не взяли: женщина из Киева пострадала из-за своего возраста

В Киеве 56-летняя женщина закончила курсы тестировщика (QA Engineer) с высшим баллом на потоке, но так и не смогла найти работу из-за возраста. Она откликнулась на 200 вакансий Junior QA Engineer и везде ей отказали.

Об эйджизме в IT она написала пост в LinkedIn, сообщает dev.ua .

"Я закончила курсы с высшим баллом в потоке: 100% по баллам 2-х экзаменов. Подтянула свой English-IT на курсах", - рассказала женщина.

Ранее она работала научным редактором-журналистом. Кроме того, она литредактор и корректор.

"Всю жизнь занимаюсь спортом, хорошо выгляжу, исповедую ЗОЖ. Самоироническая. Со знаком плюс отношусь ко всем и ко всему", - написала о себе женщина.

Новую работу она искала полтора месяца, и за это время откликнулась на 200 вакансий. По ее словам, в основном ей отказывали из-за того, что у нее нет коммерческого опыта работы.

После многочисленных отказов она решила убрать из резюме год окончания вуза (1988). Но название института до 1994 года говорит о ее возрасте.

"Самостоятельно выполняла тестовые, размещенные в самой вакансии. Оформляла до 25 баг-репортов за 3(!) часа. Ответ: "Супер!". Но… опять же. На собеседовании некоторые прямым текстом озвучивали: "Мы ищем специалиста на перспективу. То есть (читаем между строк) Ваш возраст нам не подходит", - пожаловалась женщина.

Но она не думала сдаваться и прошла стажировку - одна их которых была от курсов, а три оплачиваемые. При этом все равно работу так получить ей и не удалось.

Ее пост собрал более тысячи реакций и около трехсот комментариев. Один парень написал, что он работает в США уже 4-й год на должности тестировщика автоматизатора и в его команде есть женщина, которой 67 лет. Кроме того, работает 64-летняя бизнес-аналитик.

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