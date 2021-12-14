Под Львовом молодой отец дал ремня сыну и попал под суд: что ему грозит
Под Львовом 25-летний отец пойдет под суд за то, что "воспитывал" маленького сына ремнем. Теперь мужчине грозит наказание за нанесение ребенку легких телесных повреждений.
Об этом 14 декабря передали в пресс-службе полиции Львовской области.
Жителю одного из сел Самборского района дознаватели при процессуальном руководстве окружной прокуратуры уже сообщили о подозрении в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч.1 ст.125 (Умышленное легкое телесное повреждение) УК.
Так, во время досудебного расследования было установлено, что мужчина в своем доме несколько раз ударил 3-летнего сына ладонью и ремнем по ягодицам и спине.
"Установлена причастность мужчины к не менее двум таким эпизодам в течение декабря", - говорится в публикации.
Эксперты пришли к выводу, что ребенок получил травмы, относящиеся к легким телесным повреждениям.
По факту было начато производство, и дело отправили в суд.
Отмечается, что теперь за рукоприкладство и подобные "меры воспитания" молодому отцу грозит:
- штраф до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (то есть до 850 гривен),
- либо общественные работы на срок до 200 часов,
- либо исправительные работы на срок до 1 года.
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