Владелец сети ресторанов в Киеве обматерил посетительницу, которой не понравилось блюдо

В Киеве женщина после посещения ресторана сети Food vs Marketing написала негативный отзыв в сети, отведав фирменное блюдо рамен, после чего шеф-повар заведения в комментариях нецензурно нахамил ей.

О неудачном опыте дегустации рамена в этом ресторане жительница столицы сообщила еще в минувшее воскресенье, но после появления коммента с "комплиментом" от шеф-повара публикация продолжает активно собирать возмущенную реакцию пользователей сети.

"Мега распиаренный рамен в Ramen vs Marketing" писательница назвала разочарованием года, и перечислила собственные претензии к данному блюду (оно считается очень популярным в японской, китайской и корейской кухнях).

Критике Вайткунайте подвергся и бульон, и мясо, и яйца "с клубничным вкусом", и чеснок...

"Я не доела порцию в 400 грамм. Хотя была оооочень голодная", - добавила посетительница заведения.

Киевлянке не понравился рамен в ресторане и она написала в сети негативный отзыв (фото: facebook.com/velina.vaitkunaite)

После этого основатель сети и шеф-повар ресторана Евгений Михайленко накинулся на женщину с гневным комментарием, в котором просто-напросто обматерил киевлянку из-за ее впечатлений о своем блюде.

"Ох, еб**ь, кто ты такая и откуда взялась? Таких гастро критиков за 6 лет работы я видел до**я. Не нравится - иди дальше и не занимай посадки", - написал шеф Food vs Marketing Михайленко.

Ответ шеф-повара на негативный отзыв посетительницы ресторана о блюде возмутил пользователей сети (фото: facebook.com/velina.vaitkunaite)

После этого в сети развернулось бурное обсуждение не только самого рамена, но и подобной реакции владельца заведения. И если юзеры делились разными впечатлениями о собственном опыте посещения данного ресторана и блюде - то нецензурные нападки шеф-повара из-за отзыва возмутили практически всех.

Что говорит владелец сети ресторанов

Сам же Евгений Михайленко после скандального комментария выложил в своем Facebook пост, в котором представил собственный взгляд на ситуацию, не стесняясь в выражениях.

В публикации основатель сети Food vs Marketing рассказал о многолетнем опыте и на кухне, и в бизнесе, о вале посетителей и что он "уже никому и ничего не должен доказывать".

"В большинстве случаев, когда я вижу ФБ ботов, популистов, хайпожеров, троллей или просто дебилов, я шлю их н**уй. Это максимум уважения, который я могу выразить таким людям и сейчас я обосную - почему..." - написал Михайленко.

Далее ресторатор довольно эмоционально высказался о разнице между критикой и хейтом, а негативный отзыв о своем блюде посчитал мнением некомпетентного человека, манипуляциями, ложью и намерением хайпануть.

Шеф Food vs Marketing, который нахамил посетительнице из-за плохого отзыва о блюде, высказался о скандале (фото: скрин поста facebook.com/chefzhenyaM)

Под постом Михайленко между пользователями сети возникла полемика - нашлись как сторонники шеф-повара в данной ситуации, так и критики. При этом некоторые люди отмечают, что даже несмотря на то, что блюдо может им и быть по вкусу, из-за хамства по отношению к посетителям в заведения сети больше не пойдут.