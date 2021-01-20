Кто такая Джилл Байден: необычные факты о новой первой леди США

Джилл Байден станет новой первой леди США в день инаугурации Джо Байдена. 69-летняя супруга 46-го американского президента во многом отличается от своих предшественниц.

Начнем с того, что после вступления в должность первой леди США она не собирается отказываться от своей карьеры и работы во время проживания в Белом доме. Этим она нарушит более чем двухсотлетнюю традицию. В чем отличие новой первой леди от предшественниц - Мелании Трамп и Мишель Обамы, и чем она успела прославиться - читайте в нашем материале.

Джилл Байден (в девичестве Джейкобс) родилась 3 июня 1951 года Хаммонтоне, штат Нью-Джерси, а детство провела в Пенсильвании. Отец будущей первой леди Дональд был кассиром банка в ссудо-сберегательной ассоциации. Интересно, что настоящая фамилия тестя Байдена - Джиакоппа, но он сменил ее на "более американскую" - Джейкобс.

Джилл Байден в молодости (фото: pinterest.com)

Байден - не первый муж Джилл

В отличие от Мелании Трамп и Мишель Обамы, для Джилл брак с Джо Байденом - второй. Ее первым супругом стал Билл Стивенсон - профессиональный футболист, за которого она вышла замуж в совсем юном возрасте. Брак продлился с 1970 по 1975 год.

В 1975 году же году Джилл познакомили с 30-летним сенатором Джо Байденом.

Джилл и Джон Байден (фото: pinterest.com)

Отказывала Джо Байдену четыре раза

Брат Джо Байдена Фрэнк стал свахой для будущей пары. Именно он устроил им свидание вслепую. Они пошли в кино на фильм Клода Лелуша "Мужчина и женщина".

"Я была студенткой старшего курса, встречалась с ребятами в джинсах и футболках, а он пришел в пиджаке и мокасинах, и я подумала: "Боже, из этого ничего никогда не получится!" - вспоминает Джилл.

Кроме того, девятилетняя разница в возрасте показалась Джилл существенной. Но Джо смог очаровать красивую блондинку своей галантностью и хорошими манерами. Несмотря на это, девушка четыре раза отказывалась, когда Джо делал ей предложение.

Джилл и Джон Байден с детьми Бо и Хантером (фото: pinterest.com)

Причина тому - трагедия в семье будущего президента. Его первая жена Нейлия погибла в автокатастрофе в 1972 году вместе с маленькой дочерью Наоми, а сыновья Бо и Хантер чудом спаслись.

Джилл не спешила принимать важное решение, поскольку в случае развода мальчики бы снова потеряли мать. Но на пятый раз Джилл все же уступила.

Джилл и Джон Байден с детьми Хантером, Бо и совместной дочерью Эшли (фото: pinterest.com)

Ведет активную национальную кампанию по борьбе с раком

Многие годы Джилл и Джо поддерживают исследования (в том числе и материально), которые занимаются поиском лекарств от рака. В 2013-м году у них появился еще один весомый повод - у сына Байдена Бо диагностировали глиобластому (рак мозга). Несмотря на все усилия, он умер в возрасте 46 лет в 2015 году.

Джилл также является лицом и основателем "Инициативы Байден по здоровью груди" - организации, которая поддерживает, информирует, а также помогает многим женщинам бороться с раком груди.

Джо и Джилл Байден (фото: Getty Images)

Ранее мы писали также, что Дональд Трамп подставил новоизбранного президента США Джо Байдена в день инаугурации.