Хто така Джилл Байден: незвичайні факти про нову першу леді США

Джилл Байден стане новою першої леді США в день інавгурації Джо Байдена. 69-річна дружина 46-го американського президента багато в чому відрізняється від своїх попередниць.

Почнемо з того, що після вступу на посаду першої леді США вона не збирається відмовлятися від своєї кар'єри і роботи під час проживання в Білому домі. Цим вона порушить більш ніж двохсотлітню традицію. У чому відмінність нової першої леді від попередниць - Меланії Трамп і Мішель Обами, і чим вона встигла прославитися - читайте в нашому матеріалі.

Джилл Байден (в дівоцтві Джейкобс) народилася 3 червня 1951 року Хаммонтоні, штат Нью-Джерсі, а дитинство провела в Пенсільванії. Батько майбутньої першої леді Дональд був касиром банку позикозбережної асоціації. Цікаво, що справжнє прізвище тестя Байдена - Джіакоппа, але він змінив її на "більш американське" - Джейкобс.

Джилл Байден в молодості (фото: pinterest.com)

Байден - не перший чоловік Джилл

На відміну від Меланії Трамп і Мішель Обами, для Джилл шлюб з Джо Байденом - другий. Її першим чоловіком став Білл Стівенсон - професійний футболіст, за якого вона вийшла заміж в зовсім юному віці. Шлюб тривав з 1970 по 1975 рік.

У 1975 році Джилл познайомили з 30-річним сенатором Джо Байденом.

Джилл і Джон Байден (фото: pinterest.com)

Відмовляла Джо Байдену чотири рази

Брат Джо Байдена Френк став свахою для майбутньої пари. Саме він влаштував їм побачення наосліп. Вони пішли в кіно на фільм Клода Лелуша "Чоловік і жінка".

"Я була студенткою старшого курсу, зустрічалася з хлопцями в джинсах і футболках, а він прийшов у піджаку і мокасинах, і я подумала: "Боже, з цього нічого ніколи не вийде!" - згадує Джилл.

Крім того, дев'ятирічна різниця у віці здалася Джилл суттєвою. Але Джо зміг зачарувати красиву блондинку своєї галантністю і хорошими манерами. Попри це, дівчина чотири рази відмовлялася, коли Джо робив їй пропозицію.

Джилл і Джон Байден з дітьми Бо і Хантером (фото: pinterest.com)

Причина тому - трагедія в родині майбутнього президента. Його перша дружина Нейлія загинула в автокатастрофі в 1972 році разом з маленькою дочкою Наомі, а сини Бо і Хантер дивом врятувалися.

Джилл не поспішала приймати важливе рішення, оскільки в разі розлучення хлопчики б знову втратили матір. Але на п'ятий раз Джилл все ж поступилася.

Джилл і Джон Байден з дітьми Хантером, Бо і спільною дочкою Ешлі (фото: pinterest.com)

Веде активну національну кампанію по боротьбі з раком

Багато років Джилл і Джо підтримують дослідження (в тому числі і матеріально), які займаються пошуком ліків від раку. У 2013-му році у них з'явився ще один вагомий привід - у сина Байдена Бо діагностували гліобластому (рак мозку). Попри всі зусилля, він помер у віці 46 років в 2015 році.

Джилл також є обличчям і засновником "Ініціативи Байден по здоров'ю грудей" - організації, яка підтримує, інформує, а також допомагає багатьом жінкам боротися з раком грудей.

Джо і Джилл Байден (фото: Getty Images)

Раніше ми писали також, що Дональд Трамп підставив новообраного президента США Джо Байдена в день інавгурації.