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Трамп подставил Байдена в день инаугурации: что произошло

Среда 20 января 2021 12:29
Трамп подставил Байдена в день инаугурации: что произошло
Джо Байден и Дональд Трамп (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Дональд Трамп подставил новоизбранного президента США Джо Байдена в день инаугурации. По многолетней традиции, экс-президент должен отправить за новоизбранным правительственный самолет, которые доставит его и первую леди на церемонию.

По информации издания Daily Mail, Трамп заставил Байдена самостоятельно добираться на свою инаугурацию.

Для этого 46-му президенту и первой леди Джилл Байден пришлось воспользоваться чартерным авиарейсом.

Такой традиции в январе 2017 года придержался Барак Обама. Он предоставил правительственный Boeing, который и доставил Дональда Трампа из Нью-Йорка в Вашингтон в день инаугурации.

А вот Байден прибыл на церемонию на частном Boeing 737, что вылетел из штата Делавэр и приземлился на базе ВВС США "Эндрюс", расположенной рядом с Вашингтоном. В это время на взлетной полосе стоял правительственный Boeing 757, который с 19 января не выполнил ни одного полета.

Интересно, что Байден является поклонником железнодорожных путешествий и хотел ехать в Вашингтон поездом. Но из-за дополнительных мер безопасности накануне инаугурации число рейсов было сокращено.

Посоветовавшись с помощниками, Байден выбрал чартерный авиарейс. Перед вылетом из Делавера он произнес в Вилмингтоне эмоциональную речь, посвященную членам его семьи. Байден со слезами вспомнил своего сына Бо, который умер в 2015 году от рака.

Ранее мы писали, как проходила репетиция инаугурации, и чем она будет отличаться от предыдущих церемоний.

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Новости Украины Жизнь Джозеф БайденДональд Трамп

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