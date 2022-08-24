Відмовтеся від цих 5 продуктів, якщо хочете жити довше

Вживання деяких продуктів може сильно шкодити здоров'ю в довгостроковій перспективі, скорочуючи ваше життя.

Ультраоброблені продукти

Ультраоброблені харчові продукти - термін, який розширює і доповнює побутове слово "фастфуд". Фактично, мова йде про приготовану в промислових умовах і готової до вживання їжі, здатної зберігатися довгий час без спеціальних умов.

Відповідно до дослідження, опублікованого в журналі Mayo Clinic Proceedings, "збільшення споживання ультраобробленої їжі було пов’язане з вищою смертністю серед населення".

Оброблене червоне м’ясо

Дослідження, результати якого показані знову ж таки The Mayo Clinic, довело, що регулярне споживання обробленого м'яса пов'язане з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, раку, особливо раку товстої кишки, і ранньої смерті.

Оброблене м'ясо включає бекон, ковбаси, хот-доги, шинку, м'ясні делікатеси, консерви, в'ялене м'ясо тощо. В таких продуктах забагато насичених жирів, натрію та нітратів або нітритів, які пов'язаними з багатьма ризиками.

Смажена їжа

Дослідники пов'язують смажену їжу з діабетом 2 типу та серцевими проблемами, також вживання смаженої їжі щодня може скоротити ваше життя.

За словами Стівена Копекі, доктора медичних наук, кардіолога з клініки Мейо, наше тіло просто не створене для того, щоб їсти таку кількість смаженої їжі, яка існує сьогодні.

Смажена їжа шкодить здоров'ю (фото: freepik)

Доданий цукор

Згідно з ще одним дослідженням, опублікованим у журналі Mayo Clinic Proceedings, уникання доданого цукру - одна з найважливіших речей, які ви можете зробити для свого здоров’я.

"Обмеження споживання їжі та напоїв, які містять доданий цукор, зокрема додану фруктозу, може бути однією з найефективніших стратегій для забезпечення міцного здоров’я в майбутньому", - кажуть дослідники.

Алкоголь

"Навіть помірне вживання алкоголю не є безпечним. Наприклад, навіть ті, хто мало п'є, мають невеликий, але реальний підвищений ризик деяких видів раку, наприклад раку стравоходу", - говориться в ще одному дослідженні.

А от надмірне вживання алкоголю може призвести до панкреатиту, раптової смерті, якщо у вас вже є серцево-судинні захворювання, пошкодження серцевого м’яза, що призводить до серцевої недостатності, захворювання печінки, інсульту, пошкодження мозку.