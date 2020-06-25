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Мы не откажемся: Шмыгаль дал неутешительный прогноз по карантину в Украине

STYLERЖизнь    25.06.2020 - 17:43
Мы не откажемся: Шмыгаль дал неутешительный прогноз по карантину в Украине
Карантин в Украине (freepik)

Премьер-министр назвал условия, при которых карантин можно будет закончить

Карантин в Украине в связи с пандемией коронавируса был продолжен до 31 июля. Однако правительство приняло решение сделать его адаптивным, так как в разных областях количество заболевших существенно отличается.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал неутешительные прогнозы по карантину в Украине и сообщил, что в условиях ограничений придется жить до тех пор, пока не будет найдено лекарство или вакцина от COVID-19. Об этом он рассказал в интервью для издания "Новое время".

"Пока мы видим, что и июнь, и июль проживем в карантинных ограничениях. В больших или меньших, но мы от них не откажемся. Более того, будем жить в них до тех пор, пока не найдем протокол лечения, лекарство, вакцину или что-то, что сможет нам помочь управлять летальностью", - сказал Денис Шмыгаль.

Он отметил, что на данный момент ни Украина, ни другое правительство любой из стран мира не могут спрогнозировать, как будет развиваться пандемия и карантины. Премьер-министр добавил, что сейчас самое важное – "довести страну с наименьшими потерями до момента нахождения лекарства".

Напомним, ранее мы писали о том, что премьер-министр Украины сообщил, что Украина вошла в серьезную волну заболеваемости коронавирусом.

А также рассказывали о том, что в Кабинете министров назвали дату открытия кинотеатров в Украине.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новости Украины карантинДенис Шмыгаль
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