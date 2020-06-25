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Ми не відмовимося: Шмигаль дав невтішний прогноз щодо карантину в Україні

STYLERЖиття    25.06.2020 - 17:43
Ми не відмовимося: Шмигаль дав невтішний прогноз щодо карантину в Україні
Карантин в Україні (freepik)

Прем'єр-міністр назвав умови, при яких карантин можна буде закінчити

Карантин в Україні у зв'язку з пандемією коронавірусу був продовжений до 31 липня. Проте уряд прийняв рішення зробити його адаптивним, через те, що в різних областях кількість хворих суттєво відрізняється.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав невтішні прогнози щодо карантину в Україні та повідомив, що в умовах обмежень доведеться жити до того часу, поки не буде знайдено ліки або вакцина від COVID-19. Про це він розповів в інтерв'ю для видання "НВ".

"Поки ми бачимо, що і червень, і липень проживемо в карантинних обмежень. В більших чи менших, але ми від них не відмовимося. Мало того, будемо жити в них до того часу, поки не знайдемо протокол лікування, ліки, вакцину або щось, що зможе нам допомогти керувати летальністю", - сказав Денис Шмигаль.

Він зазначив, що на цей момент ні Україна, ні інший уряд будь-якої з країн світу не можуть спрогнозувати, як буде розвиватися пандемія та карантин. Прем'єр-міністр додав, що зараз найважливіше – "довести країну з найменшими втратами до моменту знаходження ліків".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що прем'єр-міністр України повідомив, що Україна увійшла в серйозну хвилю захворюваності коронавірусом.

А також розповідали про те, що у Кабінеті міністрів назвали дату відкриття кінотеатрів в Україні.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України карантинДенис Шмигаль
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