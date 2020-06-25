ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Работа кинотеатров пока под запретом: в Кабмине назвали дату открытия

Новости » Коронавирус     25.06.2020 - 14:23
Работа кинотеатров пока под запретом: в Кабмине назвали дату открытия
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Но для открытия кинотеатры должны будут соблюсти определенное условие

Кабинет министров запретил работу кинотеатров в Украине. Такой запрет действует до первого июля.

Об этом в ходе заседания Кабинета министров сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина.

"И также мы вводим запрет на работу кинотеатров до 1 июля 2020. То есть, возможность их работы со 2 июля, но с требованием наполненности не более 50%", - заявил глава Минздрава.

Так, ранее 24 июня в Киеве стартовал новый етап ослабления карантина. Власти разрешили работу ресторанов, кинотеатров и театров. Но при условии ограниченного количества посетителей и соблюдения дистанции между ними.

Кроме того, в начале июня в Верховной раде называли 2 июля вероятной датой открытия кинотеатров в Украине. В ВР тогда объяснили, что кинотеатры не открылись 10 июня из-за нехватки новых лент, ведь "до июля им просто не с чем встречать зрителя".

Напомним, в Украине к ослаблению карантина не готовы Киев и еще 12 областей, а соответствуют критериям Министерства здравоохранения лишь 12 регионов.

Как писало РБК-Украина, за прошлые сутки в Украина зафиксировали новый антирекорд по количеству новых заболеваний COVID-19 - 994 человек заболели.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения Украиныкинотеатркарантин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь