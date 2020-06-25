Работа кинотеатров пока под запретом: в Кабмине назвали дату открытия

Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Но для открытия кинотеатры должны будут соблюсти определенное условие

Кабинет министров запретил работу кинотеатров в Украине. Такой запрет действует до первого июля.



Об этом в ходе заседания Кабинета министров сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина.



"И также мы вводим запрет на работу кинотеатров до 1 июля 2020. То есть, возможность их работы со 2 июля, но с требованием наполненности не более 50%", - заявил глава Минздрава.

Так, ранее 24 июня в Киеве стартовал новый етап ослабления карантина. Власти разрешили работу ресторанов, кинотеатров и театров. Но при условии ограниченного количества посетителей и соблюдения дистанции между ними.

Кроме того, в начале июня в Верховной раде называли 2 июля вероятной датой открытия кинотеатров в Украине. В ВР тогда объяснили, что кинотеатры не открылись 10 июня из-за нехватки новых лент, ведь "до июля им просто не с чем встречать зрителя".

Напомним, в Украине к ослаблению карантина не готовы Киев и еще 12 областей, а соответствуют критериям Министерства здравоохранения лишь 12 регионов.

Как писало РБК-Украина, за прошлые сутки в Украина зафиксировали новый антирекорд по количеству новых заболеваний COVID-19 - 994 человек заболели.

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Автор: Юлия Струк