Отказали в месте для ночлега: в Черкассах военным пришлось спать на улице (фото)

В Черкассах военным ВСУ пришлось ночевать под открытым небом на территории автовокзала, потому что о прибытии солдат в военной части просто не знали.

Бойцов под навесом в ночное время увидели очевидцы и рассказали о ситуации в сети, что вызвало возмущение украинцев. Об этом 4 сентября передает местное издание "Про Все".

В руководстве военной части подтвердили факт инцидента и заявили, что о прибытии группы солдат их никто не предупреждал.

Дело в том, что разглашать соответствующую информацию по телефону запрещается. Однако остается не ясным, почему об этом не доложили военными средствами.

По словам военнослужащего Дмитрия Московчука, ночевали под навесом не только солдаты, но и офицеры и сержанты. Питались они из своих запасов - имели сухпайки. Это произошло 2 сентября.

"Ночью пытались найти им место для ночлега в Черкассах, но все отказали", - добавил он.

Утром за военными из части выехали автомобили. После этого всех накормили, а медики провели осмотр.

Сейчас в в/ч проводится проверка по поводу случившегося.

При этом Москавчук заявил, что недоработка было не только в части, где принимали солдат. Военные заверили, что все виновные должностные лица понесут наказание за инцидент, в том числе и финансовое.

В Черкассах военные ночевали на улице (фото: provce.ck.ua)

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