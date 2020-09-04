Відмовили у місці для ночівлі: у Черкасах військовим довелося спати на вулиці (фото)

У Черкасах військовим ЗСУ довелося ночувати просто неба на території автовокзалу, тому що про прибуття солдат у військовій частині просто не знали.

Бійців під навісом в нічний час побачили очевидці та розповіли про ситуацію в мережі, що викликало обурення українців. Про це 4 вересня передає місцеве видання "Про Все".

В керівництві військової частини підтвердили факт інциденту та заявили, що про прибуття групи солдатів їх ніхто не попереджав.

Річ у тому, що розголошувати відповідну інформацію телефоном забороняється. Однак залишається не ясним, чому про це не доповіли військовими засобами.

За словами військовослужбовця Дмитра Московчука, ночували під навісом не тільки солдати, але й офіцери та сержанти. Харчувалися вони зі своїх запасів - мали сухпайки. Це сталося 2 вересня.

"Вночі намагалися знайти їм місце для ночівлі в Черкасах, але всі відмовили", - додав він.

Вранці за військовими з частини виїхали автомобілі. Після цього всіх нагодували, а медики провели огляд.

Зараз у в/ч проводиться перевірка з приводу того, що сталося.

При цьому Москавчук заявив, що недопрацювання було не тільки в частині, де приймали солдат. Військові запевнили, що всі винні посадові особи понесуть покарання за інцидент, в тому числі й фінансове.

У Черкасах військові ночували на вулиці (фото: provce.ck.ua)

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