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Элитное подразделение морпехов поселили в развалины: назревает скандал

STYLERЖизнь    28.11.2019 - 12:26
Элитное подразделение морпехов поселили в развалины: назревает скандал
Скандал с морпехами в Скадовске (Коллж РБК-Украина)

Украинские морпехи вынуждены жить в жутких условиях в Скадовске

В Херсонской области назревает серьезный скандал из-за того, что элитное боевое подразделение морских пехотинцев поселили в заброшенном санатории возле Скадовска, где домики – разваливаются просто на глазах. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Подразделение морских пехотинцев перебросили под Скадовск в связи с тем, что там существует потенциальная угроза вторжения. Почти год назад был заключен договор аренды с заброшенной детской базой "Белые крылья". Состояние санатория весьма плачевное и было обещано, что условия для военных будут улучшены, но вопрос никак не может решиться из-за областного совета.

Начать ремонт в помещениях военные не могут, так как санаторий не находится на балансе Министерства обороны, соответственно средства для этого выделить не могут. А в областном совете не могут прийти к единому решению по передаче помещений на баланс Минобороны, так как 20% депутатов против постоянного размещения там морских пехотинцев.

Руководитель области Юрий Гусев считает, что нужное решение будет принято, так как понимает, что существует опасность со стороны южных границ Херсонской области.

"Для нас это важно, в первую очередь, с точки зрения национальной безопасности и обороны – в Херсонской области мы имеем берег и Черного, и Азовского морей. И присутствие Военно-морских сил нам чрезвычайно нужно. Более того, я попросил командующего Военно-морских сил адмирала Воронченко, чтобы военные корабли чаще заходили в нашу область", - сказал он.

Элитное подразделение украинских морпехов вынуждены жить в жутких условиях

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