Во Львове у военного отобрали протез ноги: детали скандала

Скандал с военным во Львове (Коллаж РБК-Украина))

Во Львове разгорается скандал с военным, который служил в Афгане

Во Львове военный с инвалидностью не может получить свой протез для конечности обратно. Дело в том, что Николай Окилко, который лишился ноги в афганской войне, но получил протез в начале 2019 года. Предприятие, которое изготовило искусственную конечность, в январе 2020 года изъяло ее для обновления, но так и не вернуло военному.

Протез бедра повышенной мобильности с автоматической системой управления сделало предприятие "Ортотех-Сервис". Этой компанией часто пользуются участники боевых действий. Об этом пишет Zahid.net.

На предприятии утверждают, что в случае с Николаем Окилко Минсоцполитики не перечислило изготовителю оплату за протез. Стоимость протеза более 700 тысяч гривен.

Сейчас военный передвигается на костылях. Мужчина до получения протеза более двух лет ходил по инстанциям и собирал документы, сейчас ему предстоит пройти снова этот путь.

"Стоит вопрос, чтобы оценить реальное положение дел. Министерство обратилось к украинскому научно-исследовательскому институту протезирования для оценки ситуации с культей и протезированием Николая Петровича", — рассказала директор Фонда социальной защиты инвалидов Львовской области Галина Мисаковец.

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