ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во Львове у военного отобрали протез ноги: детали скандала

STYLERЖизнь    05.03.2020 - 08:56
Во Львове у военного отобрали протез ноги: детали скандала
Скандал с военным во Львове (Коллаж РБК-Украина))

Во Львове разгорается скандал с военным, который служил в Афгане

Во Львове военный с инвалидностью не может получить свой протез для конечности обратно. Дело в том, что Николай Окилко, который лишился ноги в афганской войне, но получил протез в начале 2019 года. Предприятие, которое изготовило искусственную конечность, в январе 2020 года изъяло ее для обновления, но так и не вернуло военному.

Протез бедра повышенной мобильности с автоматической системой управления сделало предприятие "Ортотех-Сервис". Этой компанией часто пользуются участники боевых действий. Об этом пишет Zahid.net.

На предприятии утверждают, что в случае с Николаем Окилко Минсоцполитики не перечислило изготовителю оплату за протез. Стоимость протеза более 700 тысяч гривен.

Сейчас военный передвигается на костылях. Мужчина до получения протеза более двух лет ходил по инстанциям и собирал документы, сейчас ему предстоит пройти снова этот путь.

"Стоит вопрос, чтобы оценить реальное положение дел. Министерство обратилось к украинскому научно-исследовательскому институту протезирования для оценки ситуации с культей и протезированием Николая Петровича", — рассказала директор Фонда социальной защиты инвалидов Львовской области Галина Мисаковец.

Как мы ранее писали, в Новых Санжарах протестующий накинулся на ветерана АТО с упреками (видео).

В связи с коронавирусом отменен выезд украинских военных на лечение в Хорватию Стало известно имя бойца, погибшего 3 марта на Донбассе
Новости Украины Львоввоенные
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь