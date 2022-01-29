Как отказ от сахара на месяц отразится на внешности и повлияет на здоровье

Ограничение сахара в рационе или полный отказ от него, а также содержащих сахар продуктов даже на непродолжительный период времени - на месяц - может привести к заметным положительным изменениям в организме и во внешности человека, рассказывают эксперты в области нутрициологии.

Даже на столь небольшой временной отрезок сокращение или отказ от сахара даст очевидные "плоды", которые можно будет наблюдать в зеркале, глядя на свое отражение.

Так, исключение продуктов и напитков с высоким содержанием добавленного сахара поможет похудеть, снизит массу тела. А большего эффекта удастся добиться, если при этом использовать в рационе продукты, богатые питательными веществами, белками и клетчаткой.

Ограничение сахара положительно влияет на состояние зубов, так как сладости увеличивают риск развития кариеса и заболеваний десен у людей всех возрастов. Дело в том, что бактерии в полости рта расщепляют сахар, так образуется кислота, которая повреждает поверхность зубов.

Конечно же, тут речь идет больше о долгосрочной перспективе, и отказ от сахара всего на 30 дней особо на здоровье зубов не повлияет, однако визуально имеющаяся желтизна станет исчезать.

Как показывает целый ряд исследований, чрезмерное потребление добавленного сахара может повышать риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам экспертов, потребление продуктов и напитков с высоким содержанием добавленного сахара повышает артериальное давление, уровень триглицеридов и "плохого холестерина", может провоцировать возникновение сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом диеты, в которых ограничивается потребление добавленного сахара, значительно снижают риск развития ССЗ, уровень триглицеридов и такого "плохого" холестерина.