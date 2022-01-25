Вот что случится с организмом, если есть яблоки каждый день
Независимо от времени года, яблоки считаются самыми популярными фруктами. К тому же у них много витаминов, которые необходимы организму. Также ежедневное употребление яблок значительно улучшит состояние здоровья.
Так, о пользе яблок рассказала врач Люсия Гарсия на форуме Quora.
По словам специалиста, яблоки - источник пищевых волокон. В частности, такие волокна стоят на седьмом месте по содержанию полезных веществ, необходимых человеку. Также они полезны для здоровья пищевой и сердечно-сосудистой системы.
Кроме того, в этом фрукте много кислот. К тому же самой важной из них является яблочная. Все потому, что она помогает побороть быструю утомляемость, повышает аппетит, способствует нормальному пищеварению и снижает уровень холестерина.
Что будет, если есть яблоки каждый день (pixabay)
Яблоки – источник минералов таких как калий, фосфор, кальций, магний, цинк, марганец, железо и алюминий. Все они оказывают противовоспалительное, противовирусное, антиоксидантное и омолаживающее действие.
Отметим, что употребляя яблоко каждый день, вы ускорите пищеварение и восстановите полезные бактерии в кишечнике. Особенно полезно употреблять яблоки тем, кто страдает от запоров.
Железо, содержащееся в яблоках, повышает уровень гемоглобина. Это особенно полезно при больших кровопотерях и малокровии. Кроме того, яблоки рекомендовано гипертоникам, ведь они способны снизить кровяное давление.
Что будет, если есть яблоки каждый день (pixabay)
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