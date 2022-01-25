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Вот что случится с организмом, если есть яблоки каждый день

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Вторник 25 января 2022 21:04
Вот что случится с организмом, если есть яблоки каждый день Что будет, если каждый день есть яблоки (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Независимо от времени года, яблоки считаются самыми популярными фруктами. К тому же у них много витаминов, которые необходимы организму. Также ежедневное употребление яблок значительно улучшит состояние здоровья.

Так, о пользе яблок рассказала врач Люсия Гарсия на форуме Quora.

По словам специалиста, яблоки - источник пищевых волокон. В частности, такие волокна стоят на седьмом месте по содержанию полезных веществ, необходимых человеку. Также они полезны для здоровья пищевой и сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, в этом фрукте много кислот. К тому же самой важной из них является яблочная. Все потому, что она помогает побороть быструю утомляемость, повышает аппетит, способствует нормальному пищеварению и снижает уровень холестерина.

Вот что случится с организмом, если есть яблоки каждый деньЧто будет, если есть яблоки каждый день (pixabay)

Яблоки – источник минералов таких как калий, фосфор, кальций, магний, цинк, марганец, железо и алюминий. Все они оказывают противовоспалительное, противовирусное, антиоксидантное и омолаживающее действие.

Отметим, что употребляя яблоко каждый день, вы ускорите пищеварение и восстановите полезные бактерии в кишечнике. Особенно полезно употреблять яблоки тем, кто страдает от запоров.

Железо, содержащееся в яблоках, повышает уровень гемоглобина. Это особенно полезно при больших кровопотерях и малокровии. Кроме того, яблоки рекомендовано гипертоникам, ведь они способны снизить кровяное давление.

Вот что случится с организмом, если есть яблоки каждый деньЧто будет, если есть яблоки каждый день (pixabay)

Ранее мы сообщали, что ученые назвали самый полезный овощ, который нужно есть каждый день.

Также мы писали, что сделать, чтобы нарезанные яблоки не темнели.

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